LN Knits stopt verkoop aan multimerkenboetieks en vaart eigen koers op vlak van seizoenen

Het Belgische breigoedlabel LN Knits zal niet langer verkocht worden via multimerkenboetieks, maar enkel online verkrijgbaar zijn. Die beslissing is het gevolg van de onzekere financiële tijden. ‘2023 betekent voor ons een kentering. Wij bepalen onze eigen koers, schrijft Ellen Kegels in een open brief.

Ellen Kegels stampte twaalf jaar geleden haar eigen merk LN Knits uit de grond. Wat kleinschalig begon met winterse accessoires, wol uit Peru en DIY-patronen groeide uit tot een heus merk. Jaar na jaar dikte de groep trouwe fans aan en evolueerde het label. Er kwamen extraatjes bij, zoals swimwear, truien en linnen stuks.

Twee jaar geleden deed Kegels de aankondiging dat de boetiek in centrum Antwerpen de deuren sloot en vervangen werd door een showroom in Brasschaat. Aan het begin van het nieuwe jaar volgt er opnieuw nieuws: het merk stopt de verkoop aan multimerkenboetieks en zal enkel nog online verkopen.

Tijden veranderen

‘Het waren boeiende en uitdagende jaren met de (na)sleep van corona, de onzekerheden die gepaard gingen met de oorlog, de huidige energiecrisis en de inflatie. We hielden te allen tijde dapper ons hoofd boven water, dankzij sterke en vernieuwende collecties, leuke campagnes, open showroomdagen én het zo goed als permanent beschikbaar zijn voor onze klanten,’ aldus Ellen Kegels in een open brief op haar website.

LN Knits werkt voor de productie in Peru samen met Solid International

‘Waar we helaas moeilijk tegen bestand zijn, zijn de stijgende (eerlijke) aankoopprijzen van onze fairtradeleveranciers in Peru en de koers van de dollar, gecombineerd met de stijging van zowat al onze productiekosten. Daarom moeten we met pijn in het hart de samenwerking met verdelers (multimerkenboetieks), voorlopig stopzetten’, klinkt het. ‘We willen onze eindprijzen schappelijk houden, dat kan enkel door een (tussen)partij te schrappen.’

Verder in de brief drukt de onderneemster haar dankbaarheid uit voor de kansen die ze kreeg van de vaste verdelers van LN Knits en voor hun eindeloos enthousiasme en trouw.

Wol in de winter

LN Knits stapt vanaf 2023 ook volledig af van de conventionele tijdslijnen in de mode-industrie. Winterartikelen worden voortaan in de winter verkocht en zomerse artikelen in de zomer. Er zijn geen solden meer in januari en er blijven meer basismodellen vast in de collectie die niet in prijs worden verlaagd.

Een sneak peek van de SS23 collectie © LN Knits

Kegels ziet het als een logische verderzetting van haar slow fashion-aanpak. ‘We zijn al meer dan tien jaar pionier op het gebied van duurzame, fair trade knitwear en slow fashion. We maken tijdloze collecties van hoge kwaliteit die lang meegaan. Meer en meer mensen staan bewuster in het leven en gaan bewuster consumeren. Ze staan niet enkel stil bij het feit door wie en waar kledingstukken worden gemaakt en in welke omstandigheden, maar ook bij het circulaire aspect, namelijk het ‘oneindig leven’ van een kledingstuk. Door het gebruik van duurzame materialen kan de levensduur van kleding worden verlengd.’