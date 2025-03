Balspel: 12 verfrissende gerechten met balletjes

De simpele gehaktbal mag er zijn, maar echt imponeren doet hij doorgaans niet. Kibbeh, keftedes, kötbullar, balletjes van vis, wild of kikkererwten: deze twaalf gerechten geven de ordinaire meatball het nakijken.

Zondag wordt – voornamelijk in de V.S. – de gehaktbal gevierd tijdens International Meatball Day. Balletjes zijn nochtans in oorsprong niet zo Amerikaans: de eerste exemplaren werden gerold in het oude Perzië, en de gerechten leken toen eerder aan te leunen bij kofta. Omdat we een portie balletjes nooit afslaan, maar het ook eens iets anders mag zijn dan de doorsnee bal gehakt: twaalf frisse recepten.

12 gerechten met bijzondere balletjes

1. Keftedes van kikkererwten en kruiden

Kookboekenauteur Georgina Hayden vindt deze keftedes onweerstaanbaar lekker. De kikkererwtenballetjes lijken op falafel, maar er zit ook – op z’n Grieks – aardappel in, waardoor de textuur anders is. Met dit recept ga je best een dag vooraf aan de slag.

2. Kibbeh in een romige saus van geitenyoghurt en gedroogde munt

Kok en culinair auteur Merijn Tol gaat voor kibbeh in een romige yoghurtsaus van de Libanese Adib. De Midden-oosterse balletjes zijn gevuld met bulgur, lams- en rundergehakt

3. Mountain oyster balls

Balletjes uit de authentieke Indisch-Indonesische soulfoodkeuken van cateraar De Vrouw met De Baard. Een echte mix tussen Oost en West, stevig vanbuiten met smeuïge cheddar binnenin.

4. Balletjes van garnalen en varkensvlees met rolletjes van appel-kruidensla

Quyên Truong Thi – chef en eigenaar van het hippe Vietnamese restaurant Little Asia in Brussel – maakt er dit vrolijke gerecht van: balletjes op een spiesje met kruidige springrolls en een frisse vinaigrette.

5. Couscous met kabeljauwballetjes

Hoe veelzijdig couscous ook is, dit is een van de favoriete gerechten van de culinaire redactie: met gestoofde groenten en balletjes van kabeljauwgehakt.

6. Zweedse balletjes met rösti

Els Sirejacob wist dit recept voor köttbullar los te peuteren bij een Zweedse kennis. Door aardappelpuree toe te voegen aan het gehakt worden de Zweedse balletjes extra zacht en smeuïg.

7. Kruidige gehaktballetjes in tomatensaus

Balletjes in tomatensaus met een Libanese twist? Dit recept vonden we in het kookboek van de Britse restaurantketen Comptoir Libanais. Het kruidige lamsgehakt krijgt een zuiderse toets dankzij de toevoeging van kaneel, zevenkruidenpoeder en piment.

8. Ovenschotel met aardappelballetjes van Wim Ballieu

Wim Ballieu deelt zijn favoriete gerecht met seizoensgroenten: een knobbeltjesschotel met aardappelballetjes en juliennegroenten. Uiteraard ook lekker voor niet-vegetariërs.

9. Gemberballetjes met soja, lente-ui en sesamzaadjes

Variatie troef: je kunt deze gemberballetjes rollen van runder- of varkensgehakt, volgens het recept, maar het gerecht is even onweerstaanbaar met lams- of kippengehakt, of met vegetarische falafel.

10. Falafel van rode linzen

Probeer eens falafel op basis van rode linzen in plaats van de traditionele kikkererwten: net iets avontuurlijker. En al helemaal als je er een wereldreis van maakt door ze te combineren met kimchi en platrood.

11. Balletjes van kasja en courgette

Kasja is gegrilde boekweit en vormt een ideale combinatie met kikkererwten. Presenteer de bruingebakken balletjes met een muntsausje en wat bladgroen en je hebt een succesnummer te pakken.

12. Everzwijnballetjes met kastanjegnocchi en spruiten

Tijd om afscheid te nemen van de winter met dit balletjesfestijn: kastanjegnocchi, spruitjes en wildballetjes. Tip: rasp nog wat parmezaan over dit winters comfortfood.

