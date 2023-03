JBC lanceert vaste tweedehands hoekjes om kinderkleding te (ver)kopen

Belgisch familiebedrijf JBC lanceert ‘Op-Nieuw’, een permanente tweedehands ‘corner’ waar ouders preloved kinderkledij kunnen inleveren en aankopen. De corners zullen beschikbaar zijn in een tiental winkels verspreid over het hele land.

Het is een herkenbaar probleem voor tal van ouders: kinderen ontgroeien hun kleren aan een razend tempo, en al snel zit je met een grote berg aan te kleine kleertjes. Familiebedrijf JBC komt daarom met een concrete oplossing om jonge ouders te ontzorgen.

Tijdens zogenaamde ‘Bring Back’ momenten kunnen ouders vanaf nu makkelijk hun oude kinderkledij inleveren bij JBC. De tweedehands kleren uit die inzamelmomenten verschijnen vervolgens in de gloednieuwe ‘Op-Nieuw’ corners. De corners zullen beschikbaar zijn in een tiental JBC winkels verspreid over het land. Zo krijgen andere ouders de kans om rechtstreeks de tweedehands items op de kop tikken.

Niet onbelangrijk: in ruil voor de ingeleverde kleren ontvang je JBC-punten die je als korting kunt inzetten in de winkels. Op-Nieuw accepteert uiteraard kinderkledij van JBC, maar ook andere externe merken te koop bij JBC (zoals CKS en fred + ginger). Op deze manier werkt het bedrijf verder aan hun verantwoordelijkheid in het verkleinen van de afvalberg.

Het eerste Bring Back moment vindt plaats op 15 april. Op jbc.be vind je alle details.