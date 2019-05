column

'Jammer dat niet meer mannen aandacht besteden aan hun outfit'

Ruth Goossens Hoofdredactrice van Knack Weekend

Het zomerseizoen staat voor de deur. Heerlijk, mutsen, sjaals en dikke jassen mogen weer in opbergdozen. Vrouwen verruilen hun kousen voor blote benen en blote voeten in pumps, sneakers of sandalen. Maar bij mannen zie je dat zelden, al doet de enkelsok - de sok die zich schuilhoudt in de schoen en liever niet gezien wil worden - aarzelend zijn intrede.

. © Getty Images