Kleur is het nieuwe zwart: deze drie vrouwen gaan liever bont door het leven

Een zwarte garderobe is handig en veilig: zwart slankt af, je hoeft niet na te denken over wat je aantrekt en valt niet op in de massa. Toch is zwart een kleur die weinigen écht flatteert. Drie kleuradepten pleiten ervoor om bonter door het leven te gaan.

Greet Moens (52) © Jef Boes