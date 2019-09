In beeld: backstage bij Haider Ackermann op de Paris Fashion Week

'Vanaf nu hebben jullie exact twintig minuten om de make-up af te werken', aan het woord is een grote man met een lange baard naar wie duidelijk geluisterd moet worden. Ik ben net aangekomen in het backstagegedeelte waar een legertje make-up artiesten de laatste hand legt aan de looks van de veertig modellen die over een uurtje de catwalk op moeten.

De make-up voor deze show bedacht door de Belgische Inge Grognard, make-up artiest voor M.A.C.. Grognard staat bekend als trendsetter en combineert vakkennis met een gezonde portie durf. Dat valt in de smaak: ze mocht al looks bedenken voor show van Chanel, Vetements, A.F. Vandervorst en Kenzo. Ook bij Haider Ackermann houdt ze de touwtjes in handen.

'Ik heb nauw samengewerkt met Haider voor de looks van deze show', nuanceert Grognard bescheiden wanneer we haar tegen het lijf lopen. 'We hebben bewust beslist om het heel sober te houden. Eigenlijk dragen de modellen amper make-up. Alle aandacht gaat naar de wenkbrauwen, die zetten we wel stevig in de verf. Dat geeft een licht mannelijk effect, maar daar houd ik net van.'







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx Modellen en make-up artists zijn al vanaf 5 uur 's ochtens aan de slag.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx In tegenstelling tot wat de clichés doen vermoeden, wordt er van het uitgebreide ontbijtbuffet gretig gegeten.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx Backstage heerst er een gezellige bedrijvigheid.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. En veel geduld hebben, dat ook.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx Met twee handen kom je hier gewoonlijk niet toe om een model klaar te stomen voor de show.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx De laatste details worden overlopen.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx .







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx Vriendelijkheid regeert in de backstage. Tegenover elkaar, maar ook tegenover aanwezige pers.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx De puntjes worden op de i gezet.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx Niet alleen de wenkbrauwen, ook de kapsels springen in het oog. Deze strak naar achter gekamde gellook komt meermaals terug. Gewaagd en geslaagd.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx .







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx .







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx De wenkbrauw van de toekomst is strak, elegant en expressief als het van Haider Ackermann afhangt.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx De borstels die je hier ziet zijn van M.A.C., de make-uppartner van deze show.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx 'We houden de huid heel puur en naturel, zonder shaping of contouring. Deze modellen hebben zo'n mooi gezicht, waarom zou je er dan massa's make-up op smeren?', aldus Inge Grognard.







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx .







Backstage bij Haider Ackermann © Mare Hotterbeekx Bijna showtime.