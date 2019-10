Het kledingverhuurbedrijf Closet in the Cloud is nog tot eind dit jaar in Gent gestationeerd. Je vindt er feestelijke kleding van luxe- en designermerken.

Voor speciale gelegenheden, zoals een trouw of seminarie, wil je niet altijd iets nieuws kopen. Het zijn vaak jurken of outfits die je maar één keer draagt en daarna in je kast stof vergaren. Dat is niet goed voor het milieu en ook niet voor je portemonnee. In plaats van een dure feestlook aan te schaffen, kan je ook kiezen om een outfit te huren. 'We willen de Belgische retailmarkt klaarstomen voor nieuwe manier van winkelen,' klinkt het bij de vrouwen achter Closet in the Cloud. In het buitenland zijn kledingbibliotheken al beter ingeburgerd, maar in België hinken we wat achterop.

Hoe het werkt

Vrouwen kunnen hun outfit passen en reserveren in de pop-up shop in het Shoppingcenter Gent Zuid of online bestellen. Huurprijzen variëren tussen 45 euro en 150 euro. Voor deze prijs is de droogkuis, levering en ophaling inbegrepen. Kom je de outfit ophalen in de winkel? Dan krijg je acht euro korting. Je mag je outfit vier dagen houden. Bij Closet in the Cloud vind je kleding van onder andere A.F Vandevorst, Julia June, Ba&sh, MaxMara, Nathalie Vleeschouwer, Marie Méro, Elisabetta Franchi en Marni.

In 2016 konden Belgen al eens tijdelijk kennismaken met het concept van een kledingbibliotheek. Veerle Spaepen en Emelie Vervecken openden toen de deuren van de modebib Les Rebelles d'Anvers. Recent startten ze met een nieuw, innovatief winkelconcept in Antwerpen: Edo Collective.

In Brussel is er bovendien Coucou Shop, een kledingbib waar je eveneens feestjurken kunt huren. Omarmen we binnenkort in ons land ook in groten getale het idee dat kleding bezitten niet altijd nodig is? Het is in ieder geval een milieuvriendelijk alternatief voor de talloze kledingstukken die momenteel gekocht en verkocht worden, en daarna in kledingkasten blijven hangen of op de vuilnisbelt belanden.