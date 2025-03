Heeft iedereen binnenkort een personal shopper? ‘Via apps kunnen tientallen sourcers tegelijk zoeken naar je stuk’

Een personal shopper die voor jou de winkels afliep, was lang het voorrecht van een kapitaalkrachtige elite, maar apps en AI democratiseren de service. Bovendien kun je naast mode ook beauty- en designitems op je verlanglijst zetten. ‘Dit is de toekomst van luxeshoppen.’

Op zoek naar een ‘old Celine’ zonnebril? Naar hopeloos uitverkochte limited-editionsneakers? Of naar dé it-bag van het seizoen? In plaats van talloze boetieks af te dweilen en urenlang door vintage sites te scrollen, kun je ook een personal shopper inschakelen die voor jou de speld in de hooiberg zoekt. En daarvoor betaal je al lang niet meer de hoofdprijs.

Dankjewel technologie om de personal shopper uit het lijstje van de nanny en de privéchauffeur te lichten. Onder meer via apps die fungeren als private shopper, waaronder SourceWhere. Op die app plaats je een zoekertje – denk: zwarte Hermès-laarzen van Margiela of een Margaux-tas van The Row – waarop een uitgebreid netwerk van personal shoppers, professionele vintageverzamelaars en toegewijde boetiekhouders en -verkopers voor jou begint te zoeken.

Zodra er een match is, krijg je een berichtje en kun je in een een-op-eenchat de deal beklinken en betalen. De app is gratis, net als het plaatsen van een zoekertje. Je betaalt wel een sourcing fee aan de verkoper, meestal zo’n tien à twintig procent van de verkoopprijs. Bovendien garandeert Sourcewhere de authenticiteit.

De app is het idee van de Londense Erica Wright, die jarenlang voor ecom- of e-commercegiganten Net-a-Porter en Mytheresa werkte. ‘Vroeger was je veroordeeld tot marktplaatsen doorzoeken, winkels platbellen of jezelf op wachtlijsten zetten. Daar wilde ik iets op bedenken’, zegt ze.

De kans dat je het stuk vindt, stijgt exponentieel dankzij de app, omdat er tientallen ‘sourcers’ voor jou zoeken. Oprichter Erica Wright: ‘Sourcewhere combineert digitale en menselijke intelligentie, waardoor online shoppen toegankelijker en persoonlijker wordt. Zo ziet volgens mij de toekomst van luxeshoppen eruit.

Straffer dan het algoritme

Online winkelen draagt de belofte van gemak in zich. Maar het juiste product vinden tussen honderdduizenden opties voelt vaak eerder aan als een lastige en tijdrovende taak. ‘Online shoppen heeft voor- en nadelen: door het wereldwijde aanbod kun je in principe overal aan raken, maar het kost heel veel moeite. Dat grote aanbod maakt het winkelen heel moeilijk. Daarom is er een stijgende vraag naar personal shoppers. Zij werken vandaag een beetje zoals een makelaar’, zegt personal shopper Lupe Puerta, die vorig jaar de app The Floorr lanceerde: een tool voor personal shoppers om te communiceren met hun klanten.

Dankzij een inventaris met miljoenen kledingstukken kun je met de app gemakkelijk moodboards maken, items voorstellen, een digitale kleerkast maken en dagelijkse outfits klaarzetten. Puerta: ‘Bij The Floorr draait het om de authentieke persoonlijke aanbeveling. Een stylist die je een nieuw merk laat ontdekken of de ultieme jurk vindt; daar kan geen algoritme tegenop.’

De boom van soortgelijke apps – waaronder ook Sourced By en In-Seam – bewijst de groeiende blend van persoonlijke aanpak en technologie bij private shoppers, een fenomeen dat ontstond in baksteenwinkels. Een van dé pioniers in personal shopping was Betty Halbreich, die vorig jaar op haar 96ste overleed. Zij introduceerde het idee in de jaren zeventig bij Bergdorf Goodman, waar ze werkte tot haar dood.

‘Als verkoper begon ik klanten te vertellen hoe ze zich moesten kleden. Dat vond ik veel leuker dan verkopen, dus vroeg ik aan mijn baas of ik een afdeling mocht oprichten die ik “individuele hulp” noemde’, schreef ze in 2014 in haar memoires. Haar vranke mening en gewoonte om mee in het pashok te kruipen zijn legendarisch, maar haar invloed reikt veel verder. Al gauw startte zowat elke boetiek en elk warenhuis een personal-shoppingservice, die vandaag – volgens cijfers uit Vogue Business – goed is voor tot wel veertig procent van de omzet.

De komst van apps zorgt voor democratisering en extra gemak: de private shopper zit letterlijk in je broekzak. Maar daardoor verschuift de taak van de personal shopper ook deels. Was het oorspronkelijk iemand die je adviseerde over welke snit, kleur en stijl het best bij je pasten, dan draait het vandaag meer om hun netwerk en minder om hun creativiteit, visie of persoonlijke relatie. Klanten weten heel goed wat ze willen, ze kunnen het gewoon zelf niet vinden. Vandaar dat dit fenomeen personal sourcing wordt genoemd, een nieuw aspect van de job in aanvulling op personal styling en personal shopping.

Kledingmitraillette

Personal shopping en ecom zijn altijd goede vrienden geweest. Digitale grootmachten als Net-a-Porter, Matches Fashion en Moda Operandi, maar ook de LVMH-webshop 24S hebben grote private-shopperteams op hun payroll. Hun uitdaging: op grote schaal werken en toch een persoonlijk gevoel creëren. Daarom whatsappen ze met hun klanten en steken ze handgeschreven briefjes bij de bestelling.

‘Voor ons is personal shopping iets dat de rompslomp van het winkelen helemaal moet wegnemen’, zegt Eric Goguey, CEO van de LVMH-webshop 24S. Hun personal-shoppingservice is gratis, zonder aankoopverplichting of -minimum. Een model dat de meeste winkels hanteren, al is het natuurlijk de ongeschreven regel dat je wel iets mee naar huis neemt.

Ook veel middensegmentwinkels hopen via een in-house personal-shoppingservice extra klanten aan zich te binden én extra budget te laten spenderen. Het fenomeen beperkt zich dus zeker niet tot de luxemarkt. Onder meer Juttu en Sissy-Boy bieden zo’n service aan.

De persoonlijke aanpak sijpelt ook door naar andere domeinen. Zo zijn er private shoppers voor make-up die je ook adviseren over de ideale beautyroutine. Ook binnen de interieur­wereld zie je het fenomeen. Daar is personal sourcing een hot topic: dealers gaan er voor hun klant op zoek naar een zeldzaam vintage stuk.

Het is onmogelijk geworden om over technologie te schrijven zonder AI te vermelden. De baanbrekende nieuwkomer zal hoogstwaarschijnlijk ook het domein van de personal shopper ondersteboven gooien. Dankzij geavanceerde algoritmes en machine learning proberen AI-modellen de voorkeuren, de stijl en het budget van de klant te begrijpen.

Er zijn al voorbeelden waarmee je op een heel natuurlijke manier kunt ‘praten’, door grotere en complexere taalmodellen. Ze halen niet alleen informatie uit wat je zegt, maar ook uit de formulering en de context. Al is het voorlopig nog met wisselend succes. Soms voelt zo’n AI- personal shopper nog het meest als een kledingmitraillette die maar items blijft afvuren tot er iets blijft plakken. Allesbehalve persoonlijk dus. en laat dat nu net zijn wat we van zo’n shopper verwachten.

