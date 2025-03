‘Ik kan alles vinden, maar je moet er wel voor willen betalen’: 4 personal shoppers geven een inkijk in hun job

Dankzij apps en AI is personal shopping meer dan ooit beschikbaar voor het grote publiek. Maar wie zijn de professionele speurneuzen die voor hun klanten dat ene stuk opsporen? Of je nu op zoek bent naar een exclusief designerstuk, een vintagelook voor je nieuwe levensfase of de geur die perfect bij je past, deze vier personal shoppers vinden exact wat je nodig hebt.

Laura Carpels (33) is als personal shopper en professioneel stylist gespecialiseerd in het sourcen van de meest zeldzame luxe-items.

‘Een Chanel-tas waarvan er wereldwijd maar tien in productie zijn gegaan? Of een Loewe-jurk die alleen nog in een outlet in Londen te koop is? Ik kan alles vinden, maar je moet er wel voor kunnen en willen betalen. Ik begon mijn carrière in het nachtleven, waar mensen me vaak vroegen of ik via mijn connecties de exclusieve sneakers en tassen die ik droeg ook voor hen kon regelen. Wat begon als een vriendendienst groeide uit tot een volwaardige job. Mijn eerste grote klant was een Egyptische vrouw uit Dubai die me via Instagram ontdekte. Ze liet me overvliegen en plaatste een gigantische bestelling. Sindsdien staat mijn telefoon niet meer stil.

Mijn netwerk is mijn grootste troef. Ik heb goede contacten met boetieks zoals Verso in Antwerpen en Labels in Sittard, maar ook met warenhuizen zoals Galeries Lafayette in Parijs. Daar werk ik samen met een verkoper die voor mij van het ene gebouw naar het andere rent als ik iets nodig heb. Zo kan ik speciale collecties bemachtigen die normaal onbereikbaar zijn. Op een bepaald moment was ik zelfs de nummer-vier-klant van heel Frankrijk bij Balenciaga, waardoor ik unieke stukken kon reserveren. Ik mocht zelfs al twee keer een diner organiseren voor het merk met mijn beste klanten. Recent deed ik dat ook voor Delvaux. Een droom!

Mijn klanten zijn heel divers, van jonge vrouwen die hun eerste loon willen uitgeven aan een tas tot dj’s die op Tomorrowland willen opvallen met unieke stukken. Ook acteurs en modellen die geen tijd of zin hebben om zelf te shoppen, behoren tot mijn cliënteel. Soms krijg ik een lijstje met specifieke stukken, andere keren carte blanche met een bepaald budget. Doorgaans vraag ik tien procent commissie op wat ik koop, maar dat varieert naargelang het bedrag dat iemand uitgeeft en of het om een vaste klant gaat.

Het enige wat ik niet verhandel, zijn Birkin- en Kelly-tassen van Hermès. Ik heb een goede persoonlijke band met het Franse modehuis en wil die relatie niet schaden. Ze zouden het niet appreciëren als ik hun tassen doorverkocht achter hun rug. Voor de rest geldt: onmogelijk bestaat niet.’

De prijzen van een personal-shoppingsessie met Laura Carpels variëren. @styledbycarpels

Naast haar job als interieur-stylist speurt de Brusselse Hélène Rebelo (36) naar meubelen of deco-objecten voor haar designminnende klanten.

‘Vintage of hedendaags, ongesigneerd of van een grote naam; mij maakt het niet uit. Ik zoek op gevoel en kijk met mijn stylistenoog, waarbij ik me altijd afvraag of een stuk past in het interieur als geheel. Sourcing is voor mij geen fulltime job, maar onderdeel van mijn corebusiness als interieurstylist en -consultant. Als ik een woning inricht of een scenografie maak, moet ik ook op zoek naar de juiste stukken. Soms gaat het een over in het ander. Ooit ging ik voor een koppel op zoek naar een eettafel, en uiteindelijk richtte ik hun hele huis in.

Ik begon met mijn sourcingservice toen ik merkte dat niet al mijn klanten interieuradvies zochten. Sommigen wilden gewoon een mooie, nieuwe bank. Om die te vinden, gebruik ik mijn netwerk dat ik de afgelopen jaren opbouwde. Voordat ik me in 2022 begon te focussen op interieurprojecten, had ik zeven jaar de online conceptstore Cool Machine met vintage en hedendaags design.

Ik source bij particulieren en professionals: van marktplaatsen als 2dehands.be en Facebook Marketplace tot veilingen, brocanteurs en antiquairs. Als ik iets echt niet vind, gebruik ik mijn Instagram Stories voor de gouden tip. Mijn meubelen haal ik vooral in België, Frankrijk en Nederland. Lokaal werken scheelt transportkosten en is ecologischer.

Al mijn klanten – de meeste zijn dertigers – zijn gepassioneerd door design. Ze worden geraakt door schoonheid en zijn bereid om daarin te investeren. Het budget hangt af van de vraag: van bekende vintage-iconen ken ik de prijs. Voor ongesigneerde stukken hanteer ik een maximumprijs. Ik stuur door wat ik vind en dan is het hit-or-miss, zoals ze zeggen. Een slechte staat is geen afknapper voor mij, maar juist een kans om het meubel te personaliseren door een nieuwe stof te kiezen. Zo vond ik ooit een ongesigneerde, afgeleefde fauteuil die ik liet restaureren. Het bleek een zeldzaam Belgisch ontwerp van George van Rijk. Zo’n vondst vind ik fantastisch: ik ben meer een jager dan een verzamelaar. Mijn oog staat nooit uit.’

Hélène Rebelo rekent 15% van de verkoopprijs voor het zoeken van een stuk, bij een stuk boven de 2000 euro zakt dat naar 12%. Bij aanvang betaal je 90 euro, maar die trekt ze af van de commissie als er een deal is. Is er na één maand geen enkel voorstel dat je bevalt, dan houdt ze de 90 euro. helenerebelo.com

Maxence Nourric (49) is verantwoordelijk voor de exclusieve aanvragen van 200 privéklanten bij Guerlain.

‘Ik kwam na mijn studies vrijwel meteen in de luxe- en beautysector terecht. Lange tijd werkte ik voor een bekend warenhuis in Parijs, tot ik twaalf jaar geleden bij Guerlain begon. Hier ben ik verantwoordelijk voor zo’n tweehonderd private clients. Daar zitten natuurlijk zeer vermogende mensen bij, maar het zijn zeker niet alleen de trouwste klanten die toegang krijgen tot onze exclusieve diensten.

We richten ons vooral op gepassioneerde liefhebbers van het merk. Net het feit dat mijn klantenbestand zo divers is, maakt mijn job boeiend. Wat ze gemeen hebben, is een verfijnde smaak, een voorliefde voor discrete elegantie en torenhoge eisen op het gebied van kwaliteit, service en authenticiteit. Zo zijn er verzamelaars van Guerlains ‘Pièces d’Exception’, kunstzinnig vormgegeven flacons in gelimiteerde oplage – soms zijn er niet meer dan vijfentwintig stuks wereldwijd. Mijn taak is dan om net die mensen van die exclusieve stukken te voorzien.

Ik organiseer ook privé-evenementen op bijzondere locaties. Zo vindt de volgende workshop plaats in een besloten club in Brussel, met als thema de lente. We zullen het hebben over het lelietje-van-dalen, een bloem die in veel Guerlain-producten voorkomt, en over het combineren van verschillende geuren – een groeiende trend.

Daarnaast bied ik individuele consults aan om klanten te helpen een parfum te vinden dat echt bij hen past. Dat is niet altijd eenvoudig, want met meer dan honderdvijftig verschillende geuren hebben we het grootste parfumaanbod ter wereld. Soms doe ik zo’n gesprek zelfs op afstand, zoals met een klant die een deel van het jaar op achtduizend kilometer van België woont, in een totaal andere tijdzone. Het leuke is dat de geur die ik haar adviseerde nu haar favoriete parfum is geworden.’

De services van Maxence Nourric zijn gratis, maar Guerlain bepaalt wie in aanmerking komt om er gebruik van te maken. guerlain.com

Als La Couturière Particulière shopt Heleen Vervondel (44) zowel voor vrouwen als voor mannen een unieke, uitsluitend pre-loved garderobe bijeen.

‘Waarom ik voor tweedehands kies? Omdat ik er een groter dopamineshot van krijg. (lacht) Als tiener was ik gek op de outfits van Madonna. Ik wilde niet zoals andere meisjes toen een broek van Toi Mon Toi uit de winkelrekken. Dat was mij te mainstream. Ik trok liever naar de volgepropte tweedehandswinkel van Bernard Gavilan, waar ik stukken kon vinden waarvan ik wist dat niemand anders ze had.

Intussen is het duurzaamheidsaspect van tweedehands kopen gegroeid. Mijn klanten zijn niet alleen mensen die geen zin of tijd hebben om zelf te winkelen, ze stellen zich ook vragen bij online shoppen en fast fashion, en bij de bergen kleren die op de afvalhoop belanden als gevolg. Het geeft hun dan ook voldoening dat ik voor hen de tweedehandswinkels afschuim en het kaf van het koren scheidt.

Anderen komen bij me aankloppen omdat ze verloren lopen in hun eigen kleerkast, in de winkelstraten of in de trends. Vaak is dat gevoel het gevolg van een transitie in hun leven: een scheiding, een nieuwe job, een andere levensfase.

Wat hun motivatie ook is, ik start altijd met een vragenlijst. Die gaat over confectiematen, de kleuren en merken die ze graag dragen, de dingen waar ze mee worstelen. Maar evengoed over hun lievelingschips – zodat ik die kan voorzien als ze bij mij komen doorpassen. Zo voelen ze zich meteen op hun gemak wanneer ze hier in hun ondergoed staan. (lacht)

Daarna neem ik vier weken de tijd om een achttal silhouetten samen te stellen. Alles wordt gewassen, gestreken, geretoucheerd, soms zelfs wat gemoderniseerd. Ik ben kleermaker van opleiding en was tien jaar lang assistent van een Belgische modeontwerper, een job waarbij heel wat maatwerk kwam kijken. Die ervaring komt me nu goed van pas: ik zie meteen het potentieel en de kwaliteit van een kledingstuk

Je hoort het: ik ga volledig op in het leggen van de persoonlijke puzzel. Vandaar dat ik opdrachten voor één look of een eenmalige gelegenheid weiger. Ik creëer een garderobe waar je jarenlang op kunt teren. Dat is slow fashion op zijn best.’

Voor de private-shoppingservice rekent Heleen Vervondel 130 euro, daarna spenderen klanten gemiddeld tussen 750 en 1500 euro voor een achttal silhouetten, eventuele retouches niet inbegrepen. lacouturiereparticuliere.com

