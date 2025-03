Podcast: waarom rijke mensen betalen om te kunnen slapen op reis

In de wekelijkse podcast Weekend op Woensdag duiken de journalisten van Knack Weekend in de wereld van lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen, en wat deze over ons vertellen. Deze week vertelt journalist Elke Lahousse over de opkomende reistrend van slaaptoerisme.



Als we de luxesector mogen geloven, is er maar één ding van tel op jouw komende reis: hoe goed ga je er kunnen slapen? Slaaptoerisme zit in de lift, en zeker voor mensen met een uitgeruste portefeuille. Met dank aan AI-bedden, complementaire meditatielessen en zelfs ondergrondse hotels is de perfecte nachtrust het nieuwste souvenir om mee uit te pakken na een vakantie.

Chef reizen Elke Lahousse

Van luxueuze slaapretraites die tienduizenden euro’s kosten tot prikkelarme hotels: maken deze plekken hun dromerige beloftes waar? Zorgt het echt voor betere nachten, of slaap je bij thuiskomst opnieuw even slecht? Knack Weekend sprak met verschillende slaapexperten en mensen uit de hotelsector over het groeiende fenomeen. In deze aflevering van Weekend op Woensdag praat chef reizen Elke Lahousse over de zin en onzin van reizen om te slapen.

