Waar eten chefs zelf het liefst? Lady chef of the year Lize Willems tipt haar favoriete restaurants

In welke restaurants schuiven topchefs graag aan tafel? Lady Chef of the year Lize Willems van het Tongerse restaurant Ma Mareine tipt 6 adressen waar ze regelmatig over de vloer komt of die ze al lang op haar wishlist heeft staan

1- De Mijlpaal, Tongeren

‘We hebben helaas dezelfde sluitingsdagen, maar als ik vakantie heb, is het m’n vaste plek. Een van mijn studenten loopt er nu ook stage.’

demijlpaal.org



2- Au Bistro, Nieuwpoort

‘In deze klassieke bistro eet je zowel kraakverse vis als fantastisch wild. De bouillabaisse van chef Laurent Ghys ga ik niet snel vergeten.’

aubistro.be



3- Au Phare, Tongeren

‘In de zomer na de service drinken de studenten en ik hier al eens een biertje. Met uitzicht op de basiliek en Ambiorix is dit zonder twijfel het tofste terras van Tongeren.

auphare.be



4- Patisserie Jaline, Tongeren

‘Jaline in Tongeren is een mooi, modern zaakje voor ontbijt, lunch of gewoon koffie met een taartje in de namiddag. Leuk om te weten: Jaline Vandromme won enkele jaren geleden ‘Bake Off Vlaanderen’.’

jaline.be



5- Boury, Roeselare

‘Wie wil er nu niet in dit driesterrenrestaurant in Roeselare gaan eten? Ik beeld me in dat Boury het perfecte gastronomische plaatje vormt, waar alles klopt: van amuse tot mignardise.’

restaurantboury.be



6- Bartholomeus, Knokke

‘Deze tweesterrenzaak in Knokke staat op nummer één op mijn wishlist. Ze vertegenwoordigen een eenvoudige, maar goede keuken, gebracht met veel goesting. Dat is exact waar ik van hou, want ervoor zorgen dat het product met alle eer gaat lopen, is een absolute kunst.’

restaurantbartholomeus.be



Dit artikel is eerder verschenen in Libelle.