Liefhebbers van hedendaagse kunst en comfortabele mode kunnen twee vliegen in één klap slaan dankzij het project 'Numbered By'.

Numbered By is het platform van curator Laurens Boks, waar je unieke sweatshirts kunt vinden die tegelijk ook een kunstobject zijn. Het project is een samenwerking met hedendaagse kunstenaars. Ideaal voor wie niet alleen kunst aan de muur, maar ook kunst om het lijf wil dragen.

In dialoog met de kunstenaars wordt gekozen welk deel van hun oeuvre geschikt is om te vertalen naar een mode-item. De kunstenaars maken een nieuw werk, dat vervolgens uitvergroot geprint wordt. Hieruit worden twintig voorpanden gehaald, waarmee er twintig unieke sweatshirts gemaakt worden. Als je een trui aanschaft, vorm je dus samen met de andere eigenaars van de sweaters het originele kunstwerk.

Numbered By x Tom Volkaert © Seppe Elewaut

Tijdens evenementen kunnen geïnteresseerden zowel de sweaters als de kunstwerken komen bewonderen. Zo kan je eind deze maand je in de pop-up galerij van Numbered By terecht om de sweatshirtreeksen en originele werken van kunstenaars Catharina Dhaen, Tom Volkaert, Jan&randoald en Leo Luccioni van naderbij te bekijken. Ook aan de overkant van de galerij, bij de ontbijt- en lunchbar Hook, worden enkele sweaters tentoongesteld.

Numbered By ging ook in zee met kunstenaar Sergio De Beukelaer, waarvan er momenteel een expo loopt in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen. Het resultaat is een serie sweatshirts - genaamd (sweatshirt.) - die doen denken aan zijn ruimtelijke sculpturen. De sweatshirts werden toegevoegd aan de tentoonstelling, die nog loopt tot 21 maart.

Numbered By x Catharina Dhaen © Seppe Elewaut

Praktisch Numberedby.com In het weekend van 22, 23 en 24 januari vindt het volgende evenement plaats in de pop-up galerij van Numbered By / Toekomststraat 22, 2140 Borgerhout De uniseks sweaters worden telkens geproduceerd in maat M en L en kosten 150 euro. Momenteel werkt Numbered By samen met Denie Put en Shirley Villavicencio Pizango aan nieuwe reeksen, die zullen lanceren op vrijdag 26 maart.

