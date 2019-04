H&M stelt negende Conscious Exclusive collectie voor

De negende H&M Conscious collectie combineert duurzame materialen met romantische ontwerpen.

Met Conscious Exclusive wil H&M duurzame textielsoorten in de verf zetten. Voor deze editie koos de Zweedse keten niet alleen voor duurzaam katoen, Tencel en gerecycleerd polyester, maar ook voor Piñatex® (leer gemaakt van de cellulose van ananasbladeren), BLOOM™Foam (een flexibel schuim gemaakt van algen) en Orange Fiber® (een zijdeachtig textiel, gemaakt van schillen van citrusvruchten).

Romantiek

De stijl van deze collectie is romantisch en aards, met tinten zoals terracotta, roze, donkerbruin, goud en wit. Bloemen, glanzende stoffen en ruches dragen bij tot de romantiek. 'Alle items zijn zorgvuldig ontworpen door ons in-house designteam en bevat vrouwelijke, speelse silhouetten, dromerige bloemenprints en ensembles die zonder probleem gecombineerd kunnen worden. Het toont perfect aan hoe mode en duurzaamheid hand in hand gaan', aldus hoofd van Womenswear design Maria Östblom.

H&M Conscious Exclusive © H&M

Toekomstdromen

H&M ziet de Conscious Exclusive collecties als experiment voor een duurzamere modetoekomst. 'Deze H&M Conscious Collection is een mooie stap om een van onze doelen te bereiken', licht Isak Roth (Global Sustainability Manager), toe. 'Tegen 2030 worden onze collecties uitsluitend vervaardigd uit gerecycleerde en andere duurzame materialen. Duurzaamheid is een van onze kernwaarden en hoewel er doorheen de waardeketen nog veel werk is, is het altijd spannend om te zien hoe onze bewuste manier van denken onder de aandacht wordt gebracht in onze campagnes.'

Voor de campagnebeelden koos de keten voor dertien inspirerende vrouwen, waaronder Naomie Harris, Imaan Hammam, Alanna Arrington en Rosario Dawson. De H&M Conscious collectie lanceert elf april en zal wereldwijd zowel in winkels als online beschikbaar zijn.

H&M Conscious Exclusive © H&M

Lees ook:

H&M Conscious Exclusive © H&M

Global Change Award

De H&M Foundation reikt ieder jaar prijzen uit aan beloftevolle initiatieven om de modewereld te verduurzamen. Dit jaar is 'The Loop Scoop' uit Duitsland de grote winnaar. De hoofdprijs bestaat uit 300.000 euro en een jaar lang mentroschap van de H&M Foundation, Accenture en KTH Royal Institute of Technology uit Stockholm. Het Duitse bedrijf werkt rond circulaire mode en heeft een technologie ontworpen waarbij modeontwerpers kennis, tools en bronnen krijgen aangereikt die nodig zijn om recyclebare kledingstukken te ontwerpen. Daarnaast bieden ze ook een circularity.id aan, wat verwerkt kan worden in kleding zodat consumenten weten wat ze kopen en hoe ze deze het beste kunnen recyclen wanneer het kledingstuk aan het einde van zijn leven is gekomen.

Voorts vielen innovaties uit Duitsland, Zwitserland, Kenia, Groot-Brittannië en Peru in de prijzen. Vorig jaar mocht het Belgische team achter Resortecs zich bij de winnaars rekenen.