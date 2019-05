Modeketen H&M werkt samen met Italiaans modeontwerper Giambattista Valli aan een nieuwe collectie genaamd 'Project Love'. De stukken kenden hun debuut op het amfAR gala in Cannes. Onder andere model Kendall Jenner en influencer Chiara Ferrangi waren gekleed in de collectie.

Giambattista Valli is geboren en getogen in Rome, maar verhuisde naar Parijs om zijn dromen waar te maken. Hij wilde modeontwerper worden en in 2005 lanceerde hij zijn eerste lijn in Parijs. Hij ontwerpt zowel haute couture als ready-to-wear. Amal Clooney, Rihanna en Ariana Grande werden allemaal al gezien in zijn creaties. Vatti staat bekend om elegante, vrouwelijke baljurken.

Voor H&M ontwierp hij vrouwelijke avondjurken en luxueuze pakken. Project Love bevat zowel dames- als herenkleding en roept de elegante, luxe uitstraling van Valli's haute couture collecties maatloos op. 'H&M geeft mij de kans om mijn visie op stijl en mijn ode aan schoonheid naar een breder publiek te brengen', aldus de ontwerper.

H&M werkt al jaar en dag samen met grote namen uit de mode-industrie. Zo gingen ze al in zee met de overleden Karl Lagerfeld, Frans merk Kenzo, modehuis Moschino, en Amerikaans ontwerper Alexander Wang.