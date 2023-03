Grote modemerken vragen Europees verbod op bont

Achtendertig grote kledingmerken, waaronder Hugo Boss en Closed, hebben een brief geschreven aan de Europese Commissie. Daarin vragen ze een verbod op het kweken van bont en de invoer van gekweekte bontproducten op de Europese markt.

De kledingfabrikanten steunen hiermee het Europees burgerinitiatief (ECI) Fur Free Europe en vragen in de gezamenlijke brief een wettelijk kader om de handel in bont te verbieden en over te schakelen op “alternatieve materialen voor dierlijk bont aan de hand van technologische innovaties in textielmaterialen.”

De brief is gericht aan commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid Stella Kyriakides en commissaris voor landbouw Janusz Wojciechowski.

Burgers en iconische merken willen bont bannen

De claim van ECI had meer dan 1,7 miljoen handtekeningen van EU-burgers verzameld toen ze vorige maand werd afgesloten. De handtekeningen worden nu gevalideerd en na dit proces zal de Europese Commissie een antwoord moeten formuleren aan zijn burgers over de eis voor een bontvrij Europa.

“In de afgelopen jaren is er een golf van steun geweest van iconische modemerken uit de hele wereld”, zegt Thomas Pietsch van Four Paws. “Zij willen niet langer geassocieerd worden met de verkoop van bont en roepen ook op tot een verbod op bont, meer dierenwelzijn en het invoeren van duurzame praktijken.” Volgens Pietsch heeft bijna 70 procent van de luxemerken bont al achter zich gelaten en een bontvrij beleid aangenomen.

Modemerken die zich eerder al hadden uitgesproken tegen bont in de mode zijn onder meer Dolce&Gabbana, Armani en Prada. (IPS)