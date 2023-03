Sneakermerk Komrads strijdt voor meer duurzaamheid: ’97 procent van alle verkochte sneakers belandt op de vuilnisbelt’

Komrads, het Belgische sneakerlabel van Mark Vandevelde en Greet Goegebuer, zet voortaan nog meer in op duurzaamheid door versleten sneakers te recycleren met het ReBirth Program. Hun doel? Zorgen dat geen enkele sneaker nog op de vuilnisbelt eindigt.

Wat houdt het ReBirth Program in?

“97 procent van alle verkochte sneakers belandt op de vuilnisbelt. Wie een sneaker koopt, moet daar na gebruik zelf een oplossing voor zoeken: weggooien, naar de kringwinkel brengen of verkopen. Als duurzaam merk willen wij die verantwoordelijkheid niet doorschuiven naar de consument. Onze klanten krijgen al een tijdje de mogelijkheid om versleten Komrads terug te sturen, in ruil voor een kortingscode voor een nieuw paar. Met het ReBirth Program zetten we de volgende stap: sinds kort laten we de afgedankte sneakers shredden en verwerken tot pulp die wordt gebruikt om slippers van te maken. Met deze Slippers Made Of Sneakers, kortweg SMOS, willen we onze consumenten betrekken bij de recyclage. Ze ontvangen een mail wanneer hun sneaker wordt verwerkt en krijgen dan de optie om een SMOS te kopen van de batch van hun sneaker. Voorlopig zullen we enkel slippers aanbieden, maar in de toekomst kunnen we de pulp ook verwerken tot sneakers.”

© National

Jullie werken hiervoor samen met Nektari. Wat is hun rol?

“Wij geven om de planeet, maar ook om menselijk welzijn. Nektari is een circulair maatwerkbedrijf uit Puurs dat mensen tewerkstelt die buiten de reguliere arbeidsmarkt vallen, door bijvoorbeeld een fysieke of mentale beperking. We zijn met hen aan de slag gegaan en hebben samen het productieproces van SMOS ontwikkeld. Zij nemen ook het volledige recyclage- en productieproces voor hun rekening en verzorgen zelfs onze voorraad en levering.”

© GF

Hoe doet de rest van de Belgische modesector het volgens jullie wat duurzaamheid betreft?

“Er gebeuren geweldige dingen in België. Er zijn heel wat duurzame en vooruitstrevende merken, zoals ReFaced of HNST. Het probleem is dat we te bescheiden zijn en er niet in slagen om een positie in de globale modesector in te nemen. Toch wordt er nog misbruik gemaakt van termen zoals duurzaamheid. Dat is misleidend voor de consument, die denkt dat hij iets goed doet. Hier komt binnenkort een einde aan door nieuwe wetten binnen de Europese Green Deal. Verschillende merken zijn al bij ons komen aankloppen om mee in het ReBirth Program te stappen.”