Fendi eert Lagerfeld met modeshow

Mare Hotterbeekx Journalist & Chef Online

De dood van Karl Lagerfeld heeft de hele modewereld in diepe rouw gedompeld. Fendi, het modehuis waar de ontwerper meer dan vijf decennia aan de slag was als creatief directeur, zet de overleden ontwerper nog één keer in de bloemetjes. De volgende show van het Italiaanse merk staat volledig in het teken van Lagerfeld en zijn iconische creaties.

De laatste show voor Fendi waar Lagerfeld aan meegewerkt heeft.