Exact een jaar geleden overleed Karl Lagerfeld op 85-jarige leeftijd. Toch was de iconische ontwerper de afgelopen tijd niet weg te slaan uit de actualiteit. Het regende post-mortum collaboraties, expo's en boeken. Een overzicht van de opvallendste huldes.

Een gesigneerde make-upcollectie



In de maanden voor zijn dood werkte Karl Lagerfeld intensief aan een make-upcollectie voor L'Oréal. Het ging om een oogschaduwpalet, lippenstiften, een mascara en een eyeliner, allen te herkennen aan zijn sobere handtekening. Initieel twijfelde L'Oréal om de collectie na zijn dood nog uit te brengen, maar na overleg met het team rond de ontwerper beslist het merk om toch te lanceren. 'Karl Lagerfeld was zelf de eerste om te zeggen dat we niet achterom mogen kijken', klonk het toen. Karl Lagerfeld stond bekend om zijn liefde voor witte hemden. Naar verluidt had hij meer dan 1.000 identieke exemplaren in zijn eigen kast hangen. In september pakte het creatieve team rond hem uit met een bijzondere collectie: The White Shirt Project. Bevriende modellen, waaronder Cara Delevingne, Kaia Gerber en Gigi Hadid, ontwierpen elk een eigen wit hemd. De opbrengst ervan is weggeschonken aan het goede doel. The Woolmark Company heeft deze week de achtste International Woolkmark Prize uitgereikt aan de Ierse ontwerper Richard Malone. Naast de hoofdprijs was er dit jaar nog een extra award, de Karl Lagerfeld Award for Innovation. Die zal voortaan jaarlijks worden weggeschonken aan het modemerk dat het verschil maakt op vlak van innovatie. Ook luxegroep LVHM, eigenaar van Chanel en Fendi, herdoopte de Special Prize tot de Karl Lagerfeld Prize. The Woolmark Company hield het niet op een award, maar pakt ook uit met een andere opvallende actie: een wedstrijd waarbij je een Knit Karl Kit kon winnen, een breipakket van Lagerfeld. Via een schattenjacht op de website van Woolmark werden er 777 exemplaren verloot met daarin merinowol, breinaalden, pins en vier patronen van de ontwerper om een uniseks trui, een hoofddeksel of een sjaal te breien.'Ik had nooit gedacht dat ik ooit zo van een dier zou kunnen houden', liet Karl Lagerfeld zich in 2017 ontvallen over zijn langharige witte kat Choupette. Hij trok aan de lopende band foto's van het beest, dat op sociale media uitgroeide tot een instant hit. Die foto's, samen met nog een aantal ongepubliceerde beelden, zijn eind november gebundeld in een fotoboek dat een inkijk geeft in het luxeleven van de kat. Die heeft tegenwoordig trouwens twee nanny's, een kok, een bodyguard en een dokter 'in dienst'. Over de financiën hoeft het beest zich gelukkig geen zorgen te maken: de ontwerper liet Choupette al in 2015 opnemen in zijn testament en het beest erfde na zijn dood een riante som geld. Nog tot 24 februari kan in Hamburg, de geboortestad van Lagerfeld de expo 'Karl Lagerfeld - visions' gaan bekijken. Die brengt een hulde aan Lagerfelds liefde voor fotografie en film. En in 2022 plant het Metropolitan Museum in New York een overzichtstentoonstelling gewijd aan de ontwerper.