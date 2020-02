Als eerbetoon aan de Duitse modeontwerper lanceren The Woolmark Company en het modehuis van Karl Lagerfeld een DIY breibox. Er zijn maar 777 dozen beschikbaar en wie er een te pakken wil krijgen, moet deelnemen aan een online zoektocht.

Iedereen, van over heel de wereld, kan deelnemen aan de online zoektocht om een breibox te bemachtigen. In de 'Knit Karl'-dozen zitten breinaalden, een patroon van één van de vier uniseks ontwerpen van Karl Lagerfeld en merinowol van Woolmark om mee aan de slag te gaan. De wol in het pakket is honderd procent natuurlijk en biologisch afbreekbaar.

Er zijn slechts 777 dozen in omloop en de wedstrijd om een box te versieren loopt van 7 februari tot 7 maart. Waarom al die zevens? Het was het favoriete getal van Karl Lagerfeld en dus een symbolische ode aan de overleden ontwerper.

Een leuk weetje is dat Karl Lagerfeld in 1954 de Woolmark Prize in de wacht sleepte in de jassencategorie. Hij was toen nog maar 21 jaar oud. Vanaf dit jaar zullen alle wollen stuks van het modehuis Karl Lagerfeld bovendien gemaakt worden van Woolmarkwol.

Wie wil deelnemen moet op zoek naar exclusieve codes, die je kunt invoeren op de website Knitkarl.com

Word jij de gelukkige die een code te pakken krijgt en een box kunt bemachtigen? © Karl Lagerfeld

