De Belgische modelabels Ginger en HNST duiken samen in zee voor een duurzame capsulecollectie. Drie ontwerpen uit de lijn van Ginger kregen een circulaire make-over.

Het voorbije jaar ging het modemerk Ginger de uitdaging aan om te verduurzamen en stapte het label in het Close The Loop traject van Flanders DC en Vlaanderen Circulair. Het platform wil de industrie motiveren om af te stappen van een lineair systeem (take-make-waste) en het circulaire model te omarmen. Een Belgisch schoolvoorbeeld van deze aanpak is HNST, het denimlabel dat Antwerpenaar Tom Duhoux twee jaar geleden oprichtte. Begin dit jaar won hij nog de Henry van de Velde Gold Award in de categorie Ecodesign met zijn radicaal andere manier om denim te ontwikkelen.

Inspireren

Bijzonder aan deze jeans is dat hij wordt gereproduceerd met maar liefst 56 procent gerecycleerde stoffen en eenentwintig procent Tencel. Ook het garen is biologisch afbreekbaar en de knopen kunnen worden afgeschroefd. Wanneer een HNST-broek aan het einde van z'n leven is gekomen, kan die dus gemakkelijk opnieuw gerecycleerd worden. 'Ik startte HNST vooral op om te inspireren. Door te tonen dat het mogelijk is om jeans op een ecologische manier te produceren, hoop ik andere merken aan te sporen om hun productiemodel ook aan te passen,' legt Tom Duhoux uit. Samenwerken met Ginger zorgt voor een groter bereik, en dus een groter publiek voor zijn duurzame boodschap.

Leerproces

'Met Ginger hebben we als doel kwalitatieve kledingstukken, die lang meegaan, op de markt te brengen,' vertelt Catharina Bossaert, Head of Design bij het Belgische label. 'In dat opzicht is duurzaamheid altijd al aanwezig geweest in ons DNA. Door het Close the Loop-traject aan te gaan, engageerden we ons om een stap verder te gaan en bij te leren over het sluiten van de keten. Een samenwerking met HNST stond al een tijde op ons verlanglijstje. We hebben de handen in elkaar geslagen en er heel veel uit opgestoken. In de toekomst gaan verder we aan de slag met de lessen die we geleerd hebben tijdens deze collab.'

Het resultaat van de samenwerking bestaat uit een broek, rok en jurk uit de collectie van Ginger, heruitgevonden in een circulaire versie. Net zoals de jeans van HNST kunnen deze stuks na gebruik opnieuw gerecycleerd worden.