Iets wat niet stuk is moeten weggooien: zonde, volgens het nieuwe merk Zokk'n. Daarom komt het nu met gemakkelijk combineerbare single sokken.

Iedereen kent het mysterie van de verdwijnende sok: alle was is gedaan en opgeplooid, maar toch eindig je vaak met enkele sokken waarvan hun evenknie spoorloos verdwenen is. Je houdt de eenzamen doorgaans nog even bij voor het geval er zich een mirakel zou voordoen, maar meestal eindigt het wasdrama met een sok in de vuilbak.

Dat is niet alleen zonde voor dat mooie paar sokken, maar ook weinig duurzaam: je smijt iets weg waar behalve een structurele eenzaamheid niets mis mee is. Uit die dagdagelijkse tragedie is nu Zokk'n ontstaan. Wars van alle conventies verkoopt het merk geen sokken per paar, maar wel als individuele en gemakkelijk combineerbare stuks. Wie onverhoopt een exemplaar verliest, kan het dus simpelweg combineren met een andere, of een nieuwe Zokk'n nabestellen.

Wie de Zokk'n deelt met huisgenoten, zal ook snel zijn eigen maat terugvinden: de kleur van de tenen van de Belgische sokken verwijzen telkens naar de grootte. In de voorlopig kleinste maat krijg je rode tenen, daar blauwe en in de grootste maat kaki.