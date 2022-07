Dertig nieuwe winkels in Knokke-Heist om te ontdekken

De lage leegstandscijfers van de handelszaken in Knokke-Heist breken ook dit jaar alle records, met dank aan deze dertig nieuwkomers, verhuizers en verbouwers.

Mode

Burnel’s Boutique

Maatwerkschoenen en -kleding, exclusieve juwelen en brillen, een bespoke auto-interieur of een uitstap met een privéjet: de mannenboetiek van luxespecialist Cédric Burnel start naar eigen zeggen waar anderen stoppen.

Zoutelaan 37, cedricburnel.com

CKS

Het van oorsprong Belgische modelabel maakt speelse, maar tijdloze stukken voor vrouwen en tienermeisjes. Winkelopeningen in het Limburgse Bree en Knokke-Heist dit voorjaar onderstrepen de steile ambities van de Claes Retail Group, de familieholding die ook JBC en Mayerline bezit en CKS twee jaar geleden overnam.

Kustlaan 85, cks-fashion.com

Co’s Cabane

De gelijknamige pop-up van medeoprichter en textielstyliste Corinne Stuckens waagt de sprong naar een vaste stek. Onder het Memlinc-hotel wachten je onder meer de mannen- en vrouwenkleding en homeware van Stuckens en denim van het gloednieuwe Woost. Ook de Gentse traiteurzaak Bunch is opnieuw van de partij, met een lunchkaart en gevulde picknickmanden voor een apero op het strand.

Albertplein 24, facebook.com/coscabaneknokke

Escales

Als je favoriete badplaats graag naar de Côte d’Azur lonkt, mag je garderobe dat ook. Het Franse Escales is al langer thuis in Knokke-Heist en blijft ook na de verhuizing naar zijn nieuwe stek trouw aan de formule: collecties voor een ontspannen levensstijl, natuurlijke stoffen als katoen en linnen, en zachte en neutrale tinten.

Kustlaan 94, escales-paris.com

Guts

In het leven moet je soms wat lef hebben – een motto dat deze Knokse zaak voor vrouwen en mannen in de Dumortierlaan graag doortrekt naar het verfijnde aanbod, dat naast geklede collecties ook modieuze home- en sportcouture omvat. Ter illustratie van de permanente vernieuwingsdrang volgde eind vorig jaar een tweede vestiging op de Lippenslaan.

Lippenslaan 318, guts-knokke.be

Lewis & Melly

Broer en zus Louis en Melanie Lemmens waren 19 en 20 toen ze Lewis & Melly lanceerden. Zeven jaar later is het Antwerpse modelabel samen met zijn klanten groot geworden en ligt de focus meer dan ooit op jonge vrouwen. De rebranding richting volwassenheid tijdens de pandemie was al voelbaar in de flagshipstores in Antwerpen en Lier, en sinds kort ook in Knokke-Heist.

Kustlaan 12, lewismelly.com

LS Fashion

Met zaken in Knokke-Heist en De Haan staat LS Fashion al langer voor trendy, maar betaalbare vrouwenmode, van onder meer Belgische, Italiaanse en Franse labels. De winkel op de Lippenslaan 168 steekt begin dit jaar in een nieuw jasje en kreeg, twee huizen verder, gezelschap van een tweede zaak die jongere en sportievere accenten legt.

Lippenslaan 172, ls-fashion.be

Pinko

Het Italiaanse Pinko werd in de jaren tachtig opgericht door Pietro Negra en zijn vrouw Cristina Rubini, in 2011 nam hun dochter Caterina Negra de creatieve leiding over. Knokke-Heist moest zijn Pinko-vestiging een jaartje missen, maar ondertussen is de verhuizing van het Albertplein naar de Kustlaan voltooid. Het interieur is hedendaags met een twist en felle kleuren.

Kustlaan 61, pinko.com

Printemps Homme

Maison Printemps is met twee vestigingen – een op de Kustlaan, de andere in de Ebbestraat in Het Zoute – een huis van vertrouwen voor luxueuze vrouwenmode van labels als Missoni, Balmain en Natan. Afgelopen winter volgde een mannenwinkel, met in de rekken merken als Etro en kasjmierspecialist Artu Napoli.

Kustlaan 31, maisonprintemps.com

Scara

De onlangs vernieuwde winkel van Scara in Heist-aan-Zee blijft trouw aan het concept: eigentijdse kleding met een tikkeltje meer voor alle gelegenheden. Merken als Gigue, Caroline Biss, Terre Bleue en Selected Femme helpen je aan een nieuwe outfit voor het kantoor, het strand of een stijlvol feest.

Graaf d’Ursellaan 53, scaraheist.be

Verso

De Antwerpse referentie voor designer- en luxelabels Verso spoelde in 2015 aan in Knokke-Heist. Na de verhuizing van Verso Men naar de Kustlaan 121 vorige zomer kreeg ook de zaak op huisnummer 67 een nieuwe bestemming: een langverwachte winkel voor vrouwenmode. Creatief bureau Maister verzorgde mee het luxueuze kader voor labels als Burberry, Off White en Dolce&Gabbana.

Kustlaan 67, verso.com

ACCESSOIRES

Baunat

Stefaan Mouradian en Steven Boelens gingen in 2008 van start met hoogwaardige en handgemaakte diamantjuwelen die ze online verkochten. Ondertussen heeft Baunat showrooms van Londen en Genève tot Hongkong en Mumbai. Dit voorjaar volgde Knokke-Heist, waar je van vrijdag tot maandag op afspraak terechtkunt.

Kustlaan 323, baunat.com

Ice Knokke

Deze conceptstore blijft zoals in het verleden de horloges van Ice-Watch verdelen, maar vaart sinds kort een nieuwe koers. Zo vind je er onder meer de riemen in plantaardig gelooid leer van La Boucle, het label van Frederik Westelinck en Arnaud Fauvarque, die ook in de zaak zelf stapten, geuren van Creed en sneakers van Premiata. Kleding is er van labels als Lardini, Paul & Shark, Barbour en Fred Perry.

Kustlaan 11A, iceknokke.com

La Plage Outlet

Italiaanse topmerken als Fratelli Rossetti, Sebago en – voor kinderen – Zecchino d’Oro en Pom d’api maken al jaren het succes van La Plage. Het Knokse familiebedrijf is ondertussen aan de derde generatie toe en opende in april een derde zaak voor het hele gezin, met de laatste maten van vorige seizoenen.

Lippenslaan 344, laplage-schoenen.be

La P’tite Rebelle

Zoals het een high-end piercingstudio betaamt, biedt de nieuwe stek van La P’tite Rebelle aka Géraldine Garnier een breed assortiment van exclusieve juwelen aan. Na sluitingstijd kun je zelfs een heuse piercingparty boeken: met een glas champagne in de ene hand en hapjes in de andere, word je in kleine groepjes collectief gepiercet.

Zandstraat 12, lprpiercing.be

La&Bel

Het duurzame Belgische handtassen- en accessoiremerk La&Bel werkt met vissen- en kalfsleer dat afkomstig is uit de voedingsindustrie en laat zijn handgemaakte producten vervaardigen in Andalusië. Het label opende onlangs zijn eerste fysieke winkel, waar je ook tijdloze outfits van het Antwerpse modelabel Cella Blue vindt.

Antoine Bréarstraat 13b, la-bel.be

Longchamp

Het Franse lederwarenmerk is terug van weggeweest in Knokke-Heist, met een nieuw winkelconcept dat zich telkens aanpast aan de stad in kwestie. Artistiek directeur Sophie Delafontaine creëerde een huiselijke omgeving met een salon, artisanale en vintage objecten, eclectische boeken en een aparte bibliotheek voor de tassen en accessoires. Voor de gelegenheid wordt ook een Knokke-strandtas aangeboden.

Kustlaan 148, longchamp.com

Morobé

Na verschillende pop-ups en een stek bij het Antwerpse Enes opende ontwerpster Virginie Morobé in april haar eerste eigen winkel. De flagshipstore ademt dankzij de inbreng van de Gentse toparchitect Glenn Sestig exclusiviteit. De vrouwenschoenen van het merk hebben vaak iets gedurfds, hetzelfde geldt voor de home-collectie met tableware, vazen en andere objecten.

Kustlaan 255, morobe.com

Odette Lunettes

Een optische of zonnebril dragen moet voor medeoprichter Eline De Munck fun zijn, en dat motto stralen haar winkels ook uit. Na een pop-up op de Kustlaan in 2021 volgde in april een vaste en grotere zaak, met een metaalachtig interieur en een, in de woorden van het merk zelf, “spacey vibe”.

Elizabetlaan 9-13, odettelunettes.com

Pogany

Het Knokse juweliershuis Pogany biedt sinds 1965 exclusieve sieraden en horloges aan van merken als Chopard, Suzan Kallan en Shamballa Jewels, naast eigen creaties. De zaak op de Kustlaan bestaat sinds 1974 en steekt sinds dit voorjaar helemaal in het nieuw.

Kustlaan 201, pogany.be

Veritas

De Belgische naai-, mode- en accessoireketen viert zijn 130ste verjaardag met een vierde flagshipstore, vlak bij het pand waar Veritas twintig jaar eerder zijn intrek nam. Het blijft er niet bij een nieuwe look en een grotere DIY-afdeling, ook het mode- en accessoireaanbod werd flink opgeschroefd, met merken als Chantelle, Calvin Klein, Wolford, Tommy Hilfiger en Happy Socks.

Lippenslaan 175, veritas.be

Design

AFC-Collection

Audrey Joris en Augustin Bown haalden met hun innovatieve aanpak onlangs de gezaghebbende 30 under 30-lijst van Forbes. Het duo verdeelt niet alleen meer dan veertig interieurmerken, maar verzorgt ook de inrichting van je interieur, dat je vervolgens kunt afbetalen volgens het lease-to-own-principe uit de autowereld. Er was al een showroom in Brussel, begin augustus volgt een stek aan de kust.

Kustlaan 229, afc-collection.co

Alsan

De badkamer- en keukenspecialist uit Eeklo ging in zee met De Plancke (open haarden) en Verhelst (deuren en tegels) en bespaart je heel wat tijd met een gloednieuwe showroom die drie winkels onder één dak herbergt. De toonzaal is opgevat als een wandeling van de ene Europese stad naar de andere, met een op een Frans pleintje geïnspireerde ‘landingszone’ en een bar om ideeën uit te wisselen met het winkelpersoneel.

Kragendijk 94-96, alsan.be

Aqualex

Alleen al de futuristische interieurarchitectuur met aangepaste soundrack maakt van deze nieuwe conceptstore een pareltje. Het Deerlijkse Aqualex toont er niet alleen zijn designkranen en innovatieve drinkwatersystemen, maar ook kunstwerken rond water, waarvan sommige ook te koop zijn. Italiaans designer Andreas Trenker dook voor de gelegenheid in een boel gegevens over het Knokse leidingwater en baseerde er een unieke kan op, die eveneens ter plaatse verkrijgbaar is.

Kustlaan 249, aqualex.eu

Bulthaup z vorm

De voormalige kunstgalerie van Samuel Maenhoudt werd dit voorjaar omgetoverd tot een tempel voor keukendesign. Interieurarchitect en zaakvoerder Nicholas Lachapelle zorgt er voor een persoonlijke aanpak van keukenprojecten en totaalinrichtingen en vertrekt daarvoor van je eigen leefgewoonten.

De Wielingen 3, knokke.bulthaup.be

Meubili

Het riante complex van de Knokse tuinmeubelspecialist blijft evolueren. Om klanten nog beter doorheen het ruime assortiment aan tuinmeubelen, buitenkeukens, parasols en terrasverwarming te leiden, zal de oorspronkelijke zaak uit 1989 volledig heropgebouwd worden en uiteindelijk het meest exclusieve segment centraal stellen. Dankzij de collecties van onder meer Piet Boon, Manutti, Paola Lenti, Royal Botania en het Belgische Tribu ontbreekt het alvast niet aan topnamen.

Natiënlaan 291-293, meubili.be

Noterman

Bruno Noterman startte zijn interieurbedrijf in 2008 in Oudenaarde, waar het nog steeds maatwerkmeubilair vervaardigt in zijn eigen schrijnwerkatelier. De specialist in renovatie en inrichting van badkamers, dressings, slaapkamers en andere ruimtes opent begin augustus een conceptstore die ook de designkranen, baden en het badkamermeubilair van Cocoon aanbiedt.

Kustlaan 295-297, noterman.eu

Scapa Home

Aan woonaccessoires geen gebrek in de kustwinkel van het Belgische interieurmerk. De conceptstore biedt onder meer bed-, bad- en tafellinnen, kussens en plaids, artisanaal glas- en aardewerk en manden en schalen. Naast de deur verscheen een ‘project store’ waarin meubilair, wooninrichting en persoonlijk advies centraal staan.

Zeedijk-Het Zoute 788, scapahome.com

Serendipity

Een interieur moet uitdrukken wie je bent en waar je van houdt, zegt interieurarchitecte Anne Janssens. Ze opende haar interieurzaak samen met haar man David in Brugge in 2017, maar kwam drie jaar geleden thuis in Knokke-Heist. Een nieuwe winkel biedt sinds enkele maanden nog meer ruimte voor haar aanbod. Dat gaat van meubelen en verlichting tot interieurtextiel en -objecten, met veel unieke stukken en een glansrol voor Janssens’ eigen ontwerpen.

Kustlaan 128, serendipity-store.com

Soto

Stilzitten staat niet in het woordenboek van chef-kok en voormalig wereldkampioen barbecueën Peter De Clerq. Naast het grillrestaurant Elckerlijc in Maldegem, zijn barbecueboeken en tv-werk opende hij vorig najaar een speciaalzaak op de Lippenslaan. Barbecuestellen, terrasmeubelen, hottubs: hier draait alles om buiten leven en koken.

Lippenslaan 52, elckerlijc.be, @soto_knokke