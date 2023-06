Coralie Barbier over modehuis Mosaert: ‘Het project is persoonlijker geworden, minder verbonden met Stromae’

Stromae doet het even rustig aan, maar het modelabel Mosaert onder leiding van zijn vrouw en creatief directeur Coralie Barbier werkt zich in de kijker met zijn nieuwe capsulecollectie n°8.

Je kledingcollectie is geïnspireerd door de huid. Hoe kom je daarbij?

“Ik heb altijd van sproeten gehouden. Een van mijn beste vriendinnen had er, en hoewel zij er een complex over had, vond ik ze prachtig, ik zag ze als een vorm van pointillisme. Ik ontwierp afgelopen zomer een T-shirt en legging met sproetenmotief als uitgangspunt voor de collectie. Die nauwsluitende stukken wilde ik laten contrasteren met oversized items en effen stukken met een soberder patroon.”

© Antoine Melis

De eerste collectie van Mosaert dateert van 2014, hoe is jullie label geëvolueerd?

“Het uitgangspunt destijds was Stromaes album Racine carrée, wat gebaseerd was op Afrikaanse waxprints, met eenvoudige kleuren en uitsnijdingen. Daarna kwam het project los van het muzikale concept, met samenwerkingen met Le Bon Marché en Repetto. Sinds capsule n°5 hebben we ons merk opnieuw uitgedacht. Wat we hebben behouden is het uniseks gegeven, het comfort en de focus op prints, maar het project is persoonlijker geworden, minder verbonden met Stromae.”

© Antoine Melis

Op welke manier is het persoonlijker?

“Ik ben veranderd. Ik was uitgekeken op de drukke, figuratieve prints, en wilde iets abstracters. Ook het feit dat het muzikale project geëvolueerd is, heeft mijn creatieve verlangens doen evolueren. Voor het album Multitude was de inspiratie onder andere folklore en wereldmuziek, dus liet ook ik me daardoor inspireren. Deze capsule heb ik meer voor mezelf ontworpen, en voor één keer ga ik hem ook dragen. Ik vond het altijd een raar idee om in je eigen creaties rond te lopen, maar dat ga ik nu wel doen. Ik heb nooit veel vertrouwen in mezelf gehad, maar moeder zijn en ouder worden veranderden me. Deze collectie was goed voor mij.”