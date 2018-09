Belgian Fashion Awards vieren ontwerpers uit eigen land

Belgische mode heeft een internationale uitstraling, de talenten in deze sector verdienen het om ook in eigen land in de schijnwerpers te worden gezet. Daarom slaat Knack Weekend de handen in elkaar met Flanders DC (Flanders District of Creativity), het MAD (Brussels Fashion and Design Platform), WBDM (Wallonie-Bruxelles Design Mode) en Le Vif Weekend om gevestigde én opkomende talenten van de Belgische mode te belonen.

Tijdens de tweede editie van de Belgian Fashion Awards op 11 oktober, worden verschillende ontwerpers dan ook in de bloemetjes gezet. 'Ondanks de hoge loonkost, blijven de vakkennis, het vakmanschap en de flexibiliteit van onze Belgische fabrikanten geweldige troeven', schreef Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens eind augustus naar aanleiding van het nieuwste nummer van Mode Dit is Belgisch.

Knack Weekend heeft een bijzondere band met de Belgische mode, vertelt hoofdredactrice Goossens. 'Talenten een podium geven, de verhalen achter onze labels brengen en hun savoir-faire belichten, zien we als onze journalistieke plicht. We mogen bijzonder trots zijn op onze modesector. Iets wat we met de Belgian Fashion Awards willen onderstrepen.'

Net als vorig jaar zijn er zeven categorieën waarin de genomineerde ontwerpers kans maken op een titel.

1. The jury prize

Wordt uitgereikt aan een Belgische ontwerper of in België residerende ontwerper die de jury op een bijzondere manier weet te raken met zijn eigen label of zijn werk voor een modehuis.

2. Designer of the year

Gaat naar een Belgische of in België residerende ontwerper die het voorbije jaar grote indruk heeft gemaakt op de jury en dit met een eigen label of met zijn collectie voor een modehuis.

3. Emerging talent of the year

Gaat naar een jong talent of label in België met een sterk concept of getuigend van grote creativiteit. De winnaar dient professioneel bezig te zijn en een eigen collectie te hebben. De genomineerden in deze categorie zijn: Mosaert, 42/54, Bernadette by Charlotte, Valentine Witmeur Lab en Wali Mohammed Barrech.

4. Professional of the year

Beloont een professional (geen ontwerper) uit de mode-industrie die het voorbije jaar furore heeft gemaakt. De genomineerden in deze categorie zijn: Pierre Debusschere, Peter Philips, Aminata Sambe, Willy Vanderperre, Laetitia Bica.

5. Entrepreneur of the year

Beloont een ondernemer uit de Belgische modesector die een succesvolle ontwikkeling binnen zijn bedrijf realiseerde. De genomineerden in deze categorie zijn: Anne Chapelle, Marcy Szwarcburt, Carol & Sarah Piron, Carine Gilson, Inge Onsea & Esfan Eghtessadi.

6. De prijsFashion brand of the year

Is bestemd voor één van de twintig labels die door onze jury zijn uitgekozen, omdat ze zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden. Winnaar wordt het merk dat de meeste stemmen heeft gekregen van het publiek. Stemmen kan via http://www.belgianfashionawards.be.

7. Most promising graduate

Wordt toegekend aan een jonge pas afgestudeerde.De volgende modestudenten werden genomineerd:

La Cambre Mode(s) in Brussel: Cyril Bourez

Haute Ecole Francisco Ferrer in Brussel: Mustafa Ataman

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen: Gennaro Genni Velotti, Federica Di Leo, Noa Kapchitz & Elijah Schali

Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas: Astrid Goossens

Helmo, Hoge school Luik afdeling mode: Marine Savaris, Maxime Cordier

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent: Hannah Vanspauwen

Vanaf 13 oktober kan je in het MAD daarnaast ook terecht voor een expo over 35 jaar Mode Dit is Belgisch van Knack Weekend. Meer informatie daarover vind je terug op de site van het MAD.