Barones Schwennicke, voormalig directeur van Belgisch handtassenmerk Delvaux, is overleden

Barones Solange Schwennicke-Hanssens, die in de jaren zeventig en tachtig Delvaux leidde, is overleden op 85-jarige leeftijd. Ze gaf het handtassenmerk een verjongingskuur en transformeerde het tot een internationaal bekend luxemerk.

Solange Schwennicke, geboren als Sofie Hanssens in 1937, ontmoette als negentienjarige de zestigjarige Franz Schwennicke, de directeur van het Brusselse lederwarenbedrijf Delvaux. Ze trouwden en na zijn dood kwam ze aan het hoofd van het bedrijf te staan, dat door Charles Delvaux werd opgericht in 1829.

Solange Schwennicke had tot dan toe enkel ervaring op de creatieve afdeling en kende naar eigen zeggen niets van zakendoen. Toch wilde ze het proberen, in een tijd waarin er nauwelijks vrouwelijke CEO’s waren. Als alleenstaande moeder van drie kinderen directeur worden van een bedrijf was in de jaren zeventig ongezien.

Ze won het vertrouwen van het personeel en maakte het merk populair bij een jonger publiek dankzij moderne, gewaagdere handtassenmodellen. Ook probeerde ze het merk internationaal op de kaart te zetten. In Japan sloeg haar poging aan.

François, de oudste zoon van Solange en Franz, nam in de jaren negentig de fakkel over van zijn moeder en werd CEO. In 1997 kreeg Solange Schwennicke de titel van barones.

Delvaux is inmiddels geen Belgisch familiebedrijf meer. In 2008 nam een externe CEO, Christian Salez, de dagelijkse leiding over. Toen hij er niet in slaagde het merk internationaal te doen groeien, kwam het vervolgens in 2011 in Aziatische handen. Enkele jaren geleden, in 2021, werd Delvaux overgenomen door de Zwitserse luxegroep Richemont.