In de nieuwe podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend deze zomer op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. Deze week: auteur, boeddhist, operazangeres en ontdekkingsreiziger Alexandra David.

'De meest verbazingwekkende vrouw van haar tijd', zo omschreef de Britse schrijver Lawrence Durrell Alexandra David. Deze Belgische ontdekkingsreiziger trok jarenlang rond in het Verre Oosten, schreef meer dan dertig boeken, zong opera's en verzette zich haar hele leven tegen zowat alle gangbare ideaalbeelden. Haar leven leest als het scenario van een Hollywood-film en de intellectuele erfenis die ze nalaat is op z'n minst indrukwekkend te noemen. Toch is ze vandaag vrij onbekend bij het grote publiek.

In deze podcast gaan we na wie Alexandra David was en wat haar zo bijzonder maakt. Wat drijft een vrouw in die tijd om zo lang in haar eentje rond te reizen? Wat zijn haar belangrijkste verwezenlijkingen? Was ze een feministe? Samen met journalist Jan Van Den Berghe en VZW Rosa-directeur Bieke Purnelle gaat Knack Weekend op zoek naar antwoorden.

