Beluister hier 'Baanbreeksters', de podcast van Knack Weekend

Het was een vrouw die de ruitenwisser bedacht, Monopoly en wifi. Toch zijn veel vrouwen onzichtbaar in onze geschiedenisboeken en in het collectief geheugen. In de nieuwe podcast 'Baanbreeksters' gaat Knack Weekend op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend verhaal. De eerste aflevering is te beluisteren op 7 juli.