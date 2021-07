Het was een vrouw die de ruitenwisser bedacht, monopoly en wifi. Toch zijn veel vrouwen onzichtbaar in onze geschiedenisboeken. In de nieuwe podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend deze zomer op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. In zeven afleveringen leer je waarom ze een plaats in het collectief geheugen verdienen.

Alexandra DavidDe meest verbazingwekkende vrouw van haar tijd', volgens schrijver Lawrence Durrell. David trok jarenlang door het Verre Oosten en overleefde honger, kou en een tijgeraanval. Ze slaagde er als eerste westerse vrouw in om Tibet te verkennen. Ze schreef meer dan dertig boeken, zong opera's en verzette zich haar hele leven tegen alle gangbare ideaalbeelden. Aflevering 1, op 7 juli 2021 Jeanne CardijnDe vrouw die haar volk leerde koken. Als voorzitter van de Boerinnenbond lanceerde ze in 1927 Ons Kookboek. Maar in de bijna veertig jaar dat ze de organisatie leidde, betekende ze zoveel meer voor het dagelijkse leven van duizenden plattelandsvrouwen, met campagnes rond gezonde voeding, hygiëne en het verlichten van huishoudelijk werk.Aflevering 2, op 14 juli 2021 Elli KruithofDe Eamesen van Vlaanderen, zo worden Elli Kruithof en haar man door kenners erkend. Als ambassadeurs van Het Nieuwe Wonen ontwierpen ze meubels en interieurs in het Antwerpen van de jaren vijftig. Naast graficus en schilder ontpopte Elli zich later tot theoloog. Haar missie: de veel te enge westerse blik op religie verbreden. Aflevering 3, op 21 juli 2021 Jeanne-Marie ArtoisDe Haachtse Jeanne-Marie Artois loodste brouwerij Den Hoorn in het begin van de 19de eeuw door de industriële revolutie en legde zo de fundamenten voor wat vandaag een van Belgiës bekendste exportproducten is: Stella Artois. Ook op persoonlijk vlak was ze een bijzondere figuur en kwam ze op voor haar rechten als vrouw. Aflevering 4, op 28 juli 2021 Honorine DeschrijverNiet de Zes van Antwerpen, wel Honorine Deschrijver kan beschouwd worden als grondlegger van de avant-gardistische Belgische mode. Van 1916 tot 1952 runde ze met haar echtgenoot couturehuis Norine, het eerste Belgische label dat eigen creaties ontwierp in plaats van blindelings de mode uit Parijs te kopiëren.Aflevering 5, op 4 augustus 2021 Caroline Popp-BoussartZe was in de 19de eeuw de eerste Belgische vrouw die een krant leidde en een van de eerste vrouwelijke journalisten tout court. Ze ijverde voor de afschaffing van de doodstraf en onderwijs voor vrouwen, bepleitte de ontwikkeling van Brugge en bracht met haar literaire werk zelfs Victor Hugo het hoofd op hol. Aflevering 6, op 11 augustus 2021 Hélène MoszkiewiezDe Joodse Hélène Moszkiewiez is twintig wanneer WO II uitbreekt. Gewapend met haar grote rechtvaardigheidsgevoel en jeugdige looks belandt ze als infiltrant voor het verzet op het hoofdkwartier van de Gestapo in Brussel. Dankzij haar dappere spionagewerk en bevrijdingsacties kunnen heel wat mensen gered worden van de nazi's. Aflevering 7, op 18 augustus 2021