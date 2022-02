Driekwart van de mensen in 28 landen is het erover eens dat plastic voor eenmalig gebruik zo snel mogelijk moet worden verboden. Dat blijkt uit een bevraging door onderzoeksbureau Ipsos.

Ipsos vroeg 20.513 mensen in 28 landen wat ze vonden van wegwerpplastic. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid er vanaf wil. Gemiddeld is driekwart van de respondenten voor een verbod. In Colombia (89 procent), Chili en Mexico (allebei 88 procent) en Argentinië en China (allebei 84 procent) is het aantal voorstanders het grootst. De laagste scores zijn te vinden in Japan (37 procent), de Verenigde Staten (55 procent) en Canada (66 procent).

Gemiddeld is 88 procent van de respondenten voorstander van een ??internationaal verdrag tegen plasticvervuiling. Vooral in Latijns-Amerika, de groeilanden en het Midden-Oosten en Afrika is er een grote meerderheid voor te vinden.

Verpakkingen

In alle onderzochte landen geeft een duidelijke meerderheid van de respondenten voorkeur aan verpakkingen met zo weinig mogelijk plastic. China, Mexico en Colombia staan op kop. De meerderheid is het krapst in Japan (56 procent), maar ook de VS en Nederland scoren relatief laag met respectievelijk 71 en 73 procent. Wereldwijd geeft gemiddeld 82 procent de voorkeur aan verpakkingen zonder plastic.

In alle 28 onderzochte landen is een grote meerderheid het erover eens dat fabrikanten en winkelketens de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van plastic verpakkingen.

'Deze resultaten maken heel duidelijk dat er wereldwijd een sterke consensus bestaat dat plastic voor eenmalig gebruik zo snel mogelijk uit de omloop moet worden gehaald', zegt Stuart Clark, directeur van Ipsos Australië. 'Dat er zo'n groot draagvlak is voor een internationaal verdrag om plastic voor eenmalig gebruik aan te pakken, toont dat mensen dit zien als een uitdaging die alle landen samen moeten oplossen.'

