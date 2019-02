'Vrouwen in vruchtbaarheidsbehandeling verdienen bescherming op werk'

'Fertiliteitsbehandelingen hebben een sterke invloed op hoe je functioneert op het werk', zegt prof. Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid (KU Leuven) en mede-oprichter Kinderwens Expertisenetwerk. 'Vrouwen geven aan dat ze minder gefocust zijn en minder presteren. Ook de onvoorspelbaarheid van vruchtbaarheidsbehandelingen brengt veel onzekerheid, stress en spanning met zich mee.'

De houding van de werkgever is volgens Godderis cruciaal. 'Indien werkneemsters geen steun en begrip van werkgevers ervaren, dan verhoogt dit de spanning, in die mate zelfs dat vrouwen van job of functie veranderen. Anderen blijven langere tijd thuis op aanraden van hun arts.' Dat zou anders moeten, aldus de hoogleraar: 'Van het ogenblik dat een werkgever op de hoogte is dat een werkneemster een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, zou ze moeten genieten van een bescherming tegen ontslag net zoals het geval is voor zwangeren.'

Een op zes

Vruchtbaarheidsproblemen komen voor bij een op de zes koppels. 'In 2015 werd in België een op veertien Belgische vrouwen zwanger na een behandeling voor onvruchtbaarheid', aldus prof. Godderis. ' Het aantal fertiliteitsbehandelingen zal in de toekomst alleen maar toenemen.'

De voormalige minister van Volksgezondheid van de Franse Gemeenschap Cathérine Fonck (cdH) diende in 2014 een wetsvoorstel in om bescherming mogelijk te maken voor vrouwen die een fertiliteitsbehandeling ondergaan. Het Kinderwens Expertisenetwerk hoopt daar nu meer steun voor te vinden.