Naar aanleiding van een Facebookpost van het Malagassisch Ministerie van Onderwijs, waarin vrouwen worden opgeroepen verhullende kledij te dragen, komen vrouwen nu massaal in opstand. Dat bericht nieuwssite Global Voices. De verontwaardiging is groot en op Twitter circuleert de laatste dagen de hashtag #MySkirtMyRight.

Op 12 april postte het Malagassisch Ministerie van Onderwijs het volgende: 'De mannelijke nood om vrouwen seksueel aan te vallen, vermindert wanneer vrouwen bescheiden kledij dragen. Daarom is het de taak van ouders om hun dochters te beschermen en hen aan te manen geen onthullende kledij te dragen, waarmee ze zich blootstellen.'

Dat bericht viel niet in goede aard. De ngo Nifin'Akanga - die ervoor strijdt abortus legaal te maken - zette via sociale media meteen een campagne in gang, waarin het Malagassische vrouwen opriep foto's van zichzelf in rokjes of kleedjes te posten met de hashtag #MySkirtMyRight. Dat werd massaal gedaan. Niet enkel vrouwen kropen in hun toetsenbord, ook mannelijke activisten en grote namen kwamen op voor het recht voor vrouwen te dragen wat ze willen. Kranten berichtten over het voorval, waarna het ministerie de post verwijderde en verontschuldigingen uitte.

Nationale stilte

Toch is de storm nog niet gaan liggen. Het voorval wekte het debat rond victim blaming opnieuw tot leven. Het agressieve gedrag van mannen wordt te vaak niet (helemaal) afgekeurd en slachtoffers krijgen nog te veel het gevoel zelf ook schuld te dragen. Ook in Madagaskar heerst die mentaliteit nog steeds, aldus activisten. 'Geweld tegen vrouwen is nog maar het topje van de ijsberg. De hele administratie is een weerspiegeling voor de nationale stilte die er heerst rond geweld tegen vrouwen', reageert activiste Mbolatiana Raveloarimisa verontwaardigd.