Mannen gaan zich ongemakkelijk voelen zodra hun vrouw meer dan veertig procent van het gezinsinkomen verdient. Verdient ze meer dan hij, dan raken ze helemaal gestrest.

Zolang een vrouw een klein deel van het gezinsinkomen binnenbrengt, lijkt er niets aan de hand, stellen onderzoekers van de Universiteit van Bath (Groot-Brittannië). Maar gaat ze meer verdienen, dan leidt dat tot stress bij de echtgenoot.

Uit onderzoek bij ruim zesduizend heteroparen in de VS blijkt dat het kantelpunt op veertig procent ligt. Verdient de vrouw meer dan veertig procent van het gezinsinkomen, dan gaat hun man zich daar steeds ongemakkelijker bij voelen.

Economisch afhankelijk

Als mannen volledig economisch afhankelijk zijn van hun partner, raken ze helemaal gestrest. Maar ook de andere kant van het spectrum wordt al stressvol beschouwd, want mannen voelen ook heel wat druk wanneer ze zelf de enige kostwinner zijn en alle verantwoordelijkheid dragen voor de financiën van het gezin. Het stressniveau daalt naarmate ook hun vrouw geld binnenbrengt.

Zodra het inkomen van hun vrouw de veertig procent van het gezinsinkomen overschrijdt, neemt de stress echter weer toe.

'Deze bevindingen suggereren dat sociale normen voor broodwinning door de man - en traditionele conventies over mannen die meer verdienen dan hun vrouwen - gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van mannen', zegt Joanna Syrda, econome aan de managementschool van de Universiteit van Bath. 'Ze laten ook zien hoe sterk en hardnekkig de normen voor genderidentiteit zijn.'

Hardnekkige normen

'Mannelijkheid is nauw verbonden met de conventionele kijk op de man als kostwinner', vervolgt Syrda. 'Door die traditionele sociale gendernormen hebben mannen meer kans op psychische problemen als ze de secundaire verdiener in het huishouden worden of financieel afhankelijk worden van hun vrouwen. Deze bevinding heeft implicaties voor hoe we met de geestelijke gezondheid van mannen omgaan en hoe de samenleving mannelijkheid ziet.' Door dezelfde traditionele normen stellen mannen die deze stress ervaren zich niet kwetsbaar op en gaan ze de symptomen van stress en depressie verbergen, ook voor hun partner, zegt Syrda.

Meer vrouwelijke kostwinners

Het aantal vrouwen dat meer verdient dan hun man stijgt. In de VS bijvoorbeeld ging het in 1980 nog om 13 procent van de getrouwde vrouwen, in 2017 was dat al opgelopen tot meer dan dertig procent.

Wanneer de vrouw al meer verdiende voor de relatie begon, was er geen sprake van stress bij de mannen, blijkt nog uit het onderzoek.