Achttien vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld zijn ondergebracht in La Commanderie, het oefencomplex van Olympique Marseille. Dat maakte de Ligue 1-club vandaag bekend.

Op 4 april stelde de voetbalclub zijn Stade Vélodrome en zijn oefencomplex ter beschikking van de autoriteiten in de strijd tegen het coronavirus. Twee weken later wordt daar dus effectief gebruik van gemaakt. De club aanvaardde het voorstel van de prefectuur van Bouches-du-Rhône om vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld onder te brengen in het hotel op het trainingscentrum.

Achttien vrouwen, enkelen met kinderen, maakten hier al gebruik van. Het hotel telt 46 kamers, waar normaal de jonge spelers van het opleidingscentrum vertoeven. Sinds het begin van de lockdown is er een toename van huiselijk geweld. (Belga)

