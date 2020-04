Een hotelketen gaat haar kamers ter beschikking stellen om slachtoffers van intrafamiliaal geweld op te vangen. Dat meldt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir. Vlaanderen betaalt de onkosten en voorziet daarvoor 90.000 euro.

Dat de coronacrisis tot spanningen leidt in meerdere gezinnen, was al enige tijd duidelijk. Dat blijkt nu ook uit de bezetting van de vluchthuizen. Hier en daar, zoals in Hasselt, zitten die op hun maximumcapaciteit. Dat is voor een stuk ook een gevolg van het respecteren van de afstandsregels. Demir contacteerde daarom verschillende hotelketens, met de vraag of de lege kamers konden worden gebruikt voor gezinnen op de vlucht. Intussen werd een akkoord gesloten met een keten, die om veiligheidsredenen niet bij naam wordt genoemd. Indien nodig, zijn er ook andere ketens bereid om in te springen.

Vlaanderen betaalt de onkosten voor de kamers. Met de 90.000 euro die daarvoor is voorzien, zou langer opvang kunnen worden voorzien dan tot 19 april. 'Opvanginitiatieven voor slachtoffers van partnergeweld of kindermishandeling geraken sneller volzet door de coronamaatregelen', zegt Demir. 'Bovendien worden veel rechtszittingen geschrapt, waardoor een tijdelijk huisverbod voor een dader mogelijk niet verlengd wordt. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers wel nog opgevangen kunnen worden, springt een hotelketen mee in de bres. Zij stellen graag hun gesloten hotelgebouwen ter beschikking. Ik ben hen daar zeer dankbaar voor.'

Slachtoffers kunnen bellen of chatten met 1712, de hulplijn bij vragen over geweld.

Minderjarigen kunnen ook chatten op nupraatikerover.be.

Specifiek bij seksueel geweld kan men nog steeds terecht bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Zij blijven ook open, en hun chat is te vinden op seksueelgeweld.be.

In acute noodsituaties kan men voor politie noodnummer 101 en voor medische hulp noodnummer 112 bellen.

