Ook dit jaar waren er weer verhalen die buzz veroorzaakten aan de (digitale) koffieautomaat.

1. Out

In januari postte de Nederlandse YouTuber Nikkie de Jager een video die de wereld zou rondgaan. In een emotionele videoboodschap kwam de 26-jarige make-upartieste uit de kast als transgender. Ze kreeg steunberichten van over de hele wereld.

© GETTY IMAGES

2. Witwassen

Er werd al langer fronsend gekeken naar witmakende huidcrèmes die inspelen op het schoonheidsideaal van de lichtere huid in onder meer Azië en het Midden-Oosten. Door het wereldwijde racismedebat dit jaar besloot L'Oréal voortaan af te zien van termen als 'zuiver', 'wit' en 'licht'. Het product bleef wel gewoon in de rekken liggen, maar dan met de focus op de egaliserende eigenschappen.

2 © GF

3. Copycat

Scoop uit eigen huis: Knack Weekend-reporter Jesse Brouns sprak in augustus met modeontwerper Walter Van Beirendonck, die collega-designer Virgil Abloh beschuldigde van plagiaat. Een mantel uit de zomercollectie van Vuittons herencollectie had een treffende gelijkenis met een ontwerp van de Antwerpenaar uit 2016. 'Dat het zó letterlijk is, maakt het gênant en flauw', liet Van Beirendonck optekenen. Het leidde tot een internationaal debat op sociale media, waarbij rapper Kanye West het opnam voor zijn Amerikaanse vriend. 'Virgil can do whatever he wants.'

3 © IMAXTREE

4. Te laat

De NMBS beloofde elke Belg een rail pass voor twaalf gratis treinritten. Dat liep, euh, vertraging op.

5. Burgerzin

Kipstuckjes, veggieburgers, sojayoghurt: als het aan de vlees- en zuivelindustrie lag, zouden vegetarische en vegan producten niet langer de consument 'zo mogen bedriegen en misleiden'. Het Europees Parlement besliste daar anders over, waardoor tofoesteak niet van naam hoeft te veranderen. Alleen de zuivelalternatieven moeten op zoek naar een nieuwe naam. Zo komt je cappuccino binnenkort misschien met haversap of sojapulp?

5 © UNSPLASH / DERYN MACY

6. (M)en Vogue

Muzikant Harry Styles verscheen in november als eerste soloman ooit op de cover van het Amerikaanse modemagazine Vogue. Opvallend: hij deed dat in een jurk, wat kritiek uit allerlei hoeken opleverde. Conservatieve stemmen verwensten de 'geleidelijke vervrouwelijking van onze mannen', maar ook vanuit de LGBTQ-community klonk hier en daar teleurstelling. Hoewel het voor velen positief is dat gendernormen geherdefinieerd worden, voelde het wrang dat dit door een witte cisgender heteroman gedaan werd.

6 © GF

