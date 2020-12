Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: elkaar troosten vanop afstand.

Steun en troost van je familie en vrienden kan deugd doen. Ook troost bieden, geeft een goed gevoel. Maar hoe pakken we dat aan wanneer we elkaar geen letterlijke knuffels en schouderklopjes kunnen geven?

Mensen vragen zich af wat ze moeten doen om elkaar te ondersteunen, maar eigenlijk hebben ze de sleutel al in handen: er gewoon zijn is genoeg. Zelfs als je fysiek niet bij elkaar bent, kan je energetisch toch bij elkaar zijn. Hoe kan je dit aanpakken? Er zijn tal van opties. Probeer aandachtig naar elkaar te luisteren, geef blijk van erkenning, kook voor elkaar, doe boodschappen voor iemand die je graag ziet, ga samen wandelen of brand een kaarsje en denk aan de persoon die je wil troosten.

Als je goed luistert naar iemand, ben je getuige van hun verdriet. Zo toon je dat de verteller waardevol is voor jou. Je erkent hun pijn en schenkt hen je tijd en een luisterend oor. Dat is belangrijker dan een aanraking of troostende woorden.

Meer lezen over dit onderwerp? Klik hier voor het artikel 'Elkaar troosten zonder fysieke nabijheid: kan dat wel?'

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Steun en troost van je familie en vrienden kan deugd doen. Ook troost bieden, geeft een goed gevoel. Maar hoe pakken we dat aan wanneer we elkaar geen letterlijke knuffels en schouderklopjes kunnen geven? Mensen vragen zich af wat ze moeten doen om elkaar te ondersteunen, maar eigenlijk hebben ze de sleutel al in handen: er gewoon zijn is genoeg. Zelfs als je fysiek niet bij elkaar bent, kan je energetisch toch bij elkaar zijn. Hoe kan je dit aanpakken? Er zijn tal van opties. Probeer aandachtig naar elkaar te luisteren, geef blijk van erkenning, kook voor elkaar, doe boodschappen voor iemand die je graag ziet, ga samen wandelen of brand een kaarsje en denk aan de persoon die je wil troosten. Als je goed luistert naar iemand, ben je getuige van hun verdriet. Zo toon je dat de verteller waardevol is voor jou. Je erkent hun pijn en schenkt hen je tijd en een luisterend oor. Dat is belangrijker dan een aanraking of troostende woorden. Meer lezen over dit onderwerp? Klik hier voor het artikel 'Elkaar troosten zonder fysieke nabijheid: kan dat wel?'