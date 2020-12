Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: klap je laptop dicht, leg je smartphone weg en ontspan zonder schermen.

Voor ons werk gebruiken we vaak computers en smartphones, daar valt helaas weinig aan te doen. Maar ook in onze vrije tijd wordt er heel wat gescrold, geswiped en gebingewatcht. Zelfs om sociaal contact te houden, zitten we tijdens de coronacrisis voor een scherm gekluisterd tijdens een e-peritief. Voor onze (mentale) gezondheid en relaties is het echter beter om op andere manieren te ontspannen.

Relatietherapeute Chloé De Bie neemt in haar boek 'En ze leefden nog lang en gelukkig' de onvermijdelijke valkuilen van de liefde onder de loep en geeft adviezen en oefeningen om ze het hoofd te bieden. In een interview met Bodytalk stipt ze ook het gevaar van te veel schermtijd aan: 'Technologie is een gigantische valkuil in relaties tegenwoordig. Zelfs op seksueel vlak zou de impact groot zijn. Zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat de seksuele frequentie daalt sinds 2000. Dat zou vooral te wijten zijn aan schermgebruik: vaak krijgt nog een aflevering van die spannende Netflix-serie de voorkeur boven een vrijpartij. En de situatie is bij ons echt niet zo anders. Koppels zitten naast elkaar in de zetel, en terwijl de televisie opstaat, zit de een op Twitter en scrolt de ander door Instagram.'

'Sociale media kunnen bovendien een voedingsbodem zijn voor jaloezie en conflicten. Je wordt er om de haverklap geconfronteerd met rooskleurige plaatjes van koppels die het zo veel leuker met elkaar lijken te hebben. Een ex uit je leven bannen wordt een hele klus als je hem of haar nog continu kunt volgen op Facebook. En de stap van virtueel flirten naar vreemdgaan is soms snel gezet. Hoe je kunt vermijden dat technologie een valkuil wordt? Waak erover dat je er op een verstandige manier mee omgaat. De tijd die je aan je scherm spendeert, spendeer je niet aan je partner. En sociale media zijn prima als je ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: om mensen te verbinden. Dat heeft de coronacrisis meer dan ooit duidelijk gemaakt.'

Ook voor je slaap is schermtijd nefast. Inge Declercq is neurologe, slaapexpert en auteur van het boek 'De kracht van slapen'. In een interview met Knack Weekend licht ze toe waarom we onze schermen best af en toe aan de kant leggen. 'Een groot deel van de Europese bevolking heeft een ideale slaaptijd tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends. Dat wil zeggen dat je je vanaf negen uur best niet meer blootstelt aan hevig licht, zeker niet aan blauw licht afkomstig van digitale schermen.'

Daarnaast verstoort blauw de melatonineproductie in ons lichaam. Dit hormoon is noodzakelijk voor een goede nachtrust. Normaal maak je dit hormoon niet aan overdag, maar wel 's nachts. Het wordt aangemaakt nadat je biologische klok hiervoor het signaal heeft gegeven. Hoe donkerder de omgeving, hoe beter voor de aanmaak van melatonine.

Meer lezen over afkicken van je smartphone? In dit artikel lees je er alles over.

