Op digitaal dieet: 'Behandel je smartphone als een hond'

Hoe functioneer je zonder smartphone? Het is een vraag waar veel millennials nauwelijks bij stilstaan. Een vierdaagse fietsvakantie zonder telefoon brengt daar verandering in. 'Plots moet ik opnieuw vertrouwen op mijn eigen zintuigen in plaats van Tripadvisor.'

De gemiddelde Vlaming spendeert zo'n 2 uur en 51 minuten per dag op z'n smartphone. Mijn eigen statistieken liggen een pak hoger: ik kom met gemak aan 4 à 5 uur telefoontijd per dag. Daarvoor ontgrendel ik mijn toestel dagelijks meer dan 100 keer (ter vergelijking: het gemiddelde ligt op 88 keer). Net zoals de meeste mensen beland ik in 60 procent van de gevallen in een 'app-treintje'. Ik open één app en klik vervolgens nog vier andere, onnuttige toepassingen open. Zo verlies ik tijd. Belachelijk veel tijd. Daarom beslis ik om mijn telefoon een paar dagen aan de kant leggen. Wat doet zoiets met je mentaal welzijn? Ik test het uit tijdens een fietsvakantie.

