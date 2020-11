Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: een rondreis vanuit je zetel.

Anno 2020 hoef je niet per se in een een vliegtuig te stappen om jezelf in andere oorden te wanen. Tal van steden, musea en nationale parken bieden spectaculaire virtuele tours aan. In een paar muisklikken katapulteer je jezelf vanuit je living naar de Grote Chinese muur of breng je een bezoek aan de Taj Mahal in India. In dit artikel vind je een selectie virtuele tours die de moeite lonen.

Zit je liever niet aan opnieuw aan het scherm gekluisterd? Dan bieden fotoboeken soelaas. Het immer populaire Instagram-account AccidentallyWesAnderson bracht bijvoorbeeld een fotoboek uit dat indrukwekkende architectuur en landschappen met een hoog Wes Anderson-gehalte bundelt. De pastelkleurige gevels, blauwe hemels en rustgevende symmetrie doen dromen.

En last but not least: ook romans zijn een handig hulpmiddel om vanuit je zetel te ontsnappen aan de vier muren rond je. Knack Weekend-journalist Nathalie Le Blanc bundelde deze zomer haar beste boekentips. Hier vind je een overzichtje van haar beste tips.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

