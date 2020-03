De komende tijd kunnen we niet reizen, maar we kunnen wel vanuit onze stoel genieten van het moois dat de wereld te bieden heeft met deze virtuele tours die je het gevoel geven toch een beetje op reis te zijn.

Vijf nationale parken in de Verenigde Staten

Google Arts & Culture heeft de handen ineengeslagen met vijf nationale parken in de VS en van ieder natuurgebied een zeer knappe virtuele reis samengesteld: The Hidden Worlds of the National Parks. Wandel langs de vulkanen en door lavatunnels in Volcanoes National Park in Hawaii, bekijk de gletsjers in Kenai Fjords National Park in Alaska van dichtbij, maak een wandeling tussen de rondfladderende vleermuizen door de fascinerende grotten in Carlsbad Caverns National Park in New Mexico, geniet van de prachtige kleuren en grillige vormen van de rotsformaties in Bryce Canyon National Park in Utah en zwem tussen de koralen en scheepswrakken in Dry Tortugas National Park in Florida.

Bryce Canyon © Getty Images

Neuschwanstein kasteel in Duitsland

Air Pano maakte een mooie 360 graden video van het wereldberoemde Neuschwanstein kasteel dat model stond voor het paleis in Disneyland. Koning Lodewijk II van Beieren liet het paleis in de negentiende eeuw bouwen. Hij wilde het paleis dat voorkwam in 'Der Ring des Nibelungen' - de opera van Richard Wagner gebaseerd op het 13e-eeuwse heldenepos - tot leven brengen. Tragisch genoeg overleed de koning voordag het kasteel voltooid was. Tegenwoordig behoort het met meer dan een miljoen toeristen per jaar tot de populairste bezienswaardigheden in Duitsland.

Neuschwanstein © Getty Images

Grote Muur in China

De ruim 21.000 kilometer lange Grote Muur slingert zich als een slang door China. Omdat het zo'n uniek bouwwerk is, staat de Muur zowel zowel op de lijst van Zeven Middeleeuwse Wereldwonderen als op die van de Zeven Moderne Wereldwonderen. Met de virtual tour van Air Pano kan je de Muur op verschillende plaatsen bekijken. Je kan daarbij kiezen tussen het zicht vanaf de Muur zelf of vanuit de lucht.

Grote Muur © Getty Images

De wonderen van India

Dompel je onder in de kleurrijke drukte in India in de 360 graden video Incredible India, gemaakt door Google Arts & Culture. Ook kan je iconische bezienswaardigheden zoals de Taj Mahal, de verloren stad Hampi, de Gouden Tempel in Amritsar, het Rode Fort in New Delhi en nog zo'n twintigtal andere attracties van heel dichtbij en in detail bekijken. Bij iedere video krijg je uitgebreide achtergrondinformatie.

Taj Mahal © Getty Images

Londen

Ook Londen en de belangrijkste bezienswaardigheden in de Britse hoofdstad kan je vanuit je stoel bekijken. Op 360 Visit London kan je kiezen wat je naartoe wil: Westminster Abbey, Big Ben, London Zoo, Buckingham Palace.... Je kan inzoomen, uitzoomen, draaien en extra informatie lezen.

. © Getty Images

Victoria watervallen in Zambia en Zimbabwe

De 'Parel van Afrika' zoals deze machtige waterval wel wordt genoemd, maakt zelfs indruk wanneer je er een virtuele reis door- en overheen maakt. Met ruim 1700 meter zijn ze de breedste watervallen in Afrika.

Victoria Falls © Getty Images

Koninkrijk Bhutan

Het kleine Himalayastaatje Bhutan staat op de lijst van landen die je volgens Lonely Planet dit jaar zou moeten bezoeken en staat bekend als het gelukkigste land ter wereld. Bhutan wil zijn schoonheid en authenticiteit bewaren en heeft het toerisme daarom enorm duur gemaakt. Je betaalt er zo'n 200 euro per dag. Maar niet getreurd, tijdens deze virtuele reis kan je, ook al ben je er niet fysiek aanwezig, het tegen de rostwanden aangebouwde klooster Tijgersnest bezoeken, het op een schitterende plaats gelegen Punakha Dzong klooster van nabij bewonderen en je begeven tussen de vriendelijke monniken.

Bhutan © Getty Images

Groenland, land van de ijsbergen

Groenland is een bestemming die je wellicht sowieso niet zo snel zou bezoeken. Zweef boven de felblauwe zee met ijsschotsen en -bergen en geniet van het bijzondere licht. In deze virtual tour maak je een vlucht in een helikopter boven het unieke landschap.

Groenland © Getty Images

De Incastad Machu Picchu

In Machu Picchu en op de Inca Trail is het normaal zo druk dat Peru strenge regels heeft ingevoerd voor het bezoeken van de Incastad. Op Google Arts & Culture Wonders of Machu Picchu kan je zowel de Incatrail als Machu Picchu zelf bekijken. Ook kan je het museum met de grootste collectie met in Machu Picchu gevonden artefacten bekijken en lees je een pak aan informatie over de stad. Wanneer je er in de toekomst ooit echt naartoe reist, ben je alvast goed voorbereid.

Machu Picchu © Getty Images

Wadi Rum in Jordanië

Wadi Rum is één van mooiste woestijngebieden ter wereld en de plaats waar Lawrence of Arabia tijdens de Eerste Wereldoorlog deelnam aan de Arabische Opstand. Deze Lawrence of Arabia schreef over Wadi Rum: 'Bevangen door ontzag hulde onze minuscule karavaan zich in een doodse stilte, beschaamd om eigen nietigheid tegenover zoiets overweldigends... Alleen in kinderdromen zijn landschappen zo stil en weids.' Beleef het tijdens de virtuele tour The Valley of the Moon.

Wadi Rum © Getty Images

Acropolis en Parthenon in Athene

Het Parthenon, gebouwd in de vijfde eeuw voor Christus, behoort tot de bekendste bouwwerken in de wereld. De ter ere van de godin Athena gebouwde tempel staat op de 150 meter hoge tafelberg die boven de stad Athene uitsteekt. De Acropolis Virtual Tour biedt je de kans het Parthenon, de Tempel van Nikè, het Erechtheion en andere bouwwerken van dichtbij en zonder gehinderd te worden door andere toeristen te bekijken.

Acropolis © Getty Images

New York City

Natuurlijk is het heel anders om zelf aanwezig te zijn in 'The City that never sleeps' dan er vanachter je computer naar te kijken. Maar de virtual tour Experience New York geeft toch een goede indruk van deze bijzondere stad. Maak een helikopervlucht boven de stad, bekijk het Vrijheidsbeeld, bezoek Ellis Island, wandel over de Brooklyn Bridge....

New York © Getty Images

Lofoten

Deze eilandengroep in het noorden van Noorwegen is zo mooi dat het bijna onwerkelijk lijkt. In de lente is het bijna 24 uur per dag licht en dan zijn de eilanden op hun mooist. Het zachte licht dat dan over de grillige bergen die boven het heldere water uitsteken glijdt, is magisch. Het weer op de Lofoten is wel enorm onvoorspelbaar en dat is dan weer het voordeel van een virtuele reis: je bekijkt de eilanden wanneer de weersomstandigheden ideaal zijn.

Lofoten © .

Vulkanen en beren in Kamchatka, Rusland

Weinigen van ons zullen ooit een vulkaanuitbarsting live meemaken en dat is maar goed ook want het kan behoorlijk gevaarlijk zijn. De Plosky Tolbachik vulkaan in Kamchatka barstte in 2012 uit en dat kan je van dichtbij bekijken op deze virtuele tour. Een andere virtuele reis laat je kennismaken met de beren die in deze wildernis leven.

Kamchatka © Getty Images

Dubai

Dubai is een merkwaardige mix van de modernste en hoogste wolkenkrabbers, zee, kunstmatige eilandjes en woestijn. Dat alles zie je het beste vanuit de lucht. Omdat deze virtuele reis is gefilmd vanuit een helikopter kan je boven deze moderne woestijnstad vliegen.

Dubai © Getty Images

Sahara

De Sahara is de bekendste en grootste woestijn ter wereld. De totale oppervlakte is ongeveer net zo groot als de Verenigde Staten. Een deel van deze enorme zandvlakte - een stuk in het noorden van Algerije - kan je bekijken op de virtual tour Sahara Desert. Dankzij de timelapse omnames zie je woestijn overdag onder wisselende wolkenluchten, tijdens de avond bij de ondergaande zon en 's nachts onder een schitterende sterrenhemel.

Sahara © Getty Images

Nog niet genoeg virtueel gereisd of zat je favoriete bestemming hier niet bij? Dan kan je op Air Pano en Google Arts & Culture terecht voor nog veel meer reisplezier.

Vijf nationale parken in de Verenigde StatenGoogle Arts & Culture heeft de handen ineengeslagen met vijf nationale parken in de VS en van ieder natuurgebied een zeer knappe virtuele reis samengesteld: The Hidden Worlds of the National Parks. Wandel langs de vulkanen en door lavatunnels in Volcanoes National Park in Hawaii, bekijk de gletsjers in Kenai Fjords National Park in Alaska van dichtbij, maak een wandeling tussen de rondfladderende vleermuizen door de fascinerende grotten in Carlsbad Caverns National Park in New Mexico, geniet van de prachtige kleuren en grillige vormen van de rotsformaties in Bryce Canyon National Park in Utah en zwem tussen de koralen en scheepswrakken in Dry Tortugas National Park in Florida.Neuschwanstein kasteel in DuitslandAir Pano maakte een mooie 360 graden video van het wereldberoemde Neuschwanstein kasteel dat model stond voor het paleis in Disneyland. Koning Lodewijk II van Beieren liet het paleis in de negentiende eeuw bouwen. Hij wilde het paleis dat voorkwam in 'Der Ring des Nibelungen' - de opera van Richard Wagner gebaseerd op het 13e-eeuwse heldenepos - tot leven brengen. Tragisch genoeg overleed de koning voordag het kasteel voltooid was. Tegenwoordig behoort het met meer dan een miljoen toeristen per jaar tot de populairste bezienswaardigheden in Duitsland.Grote Muur in ChinaDe ruim 21.000 kilometer lange Grote Muur slingert zich als een slang door China. Omdat het zo'n uniek bouwwerk is, staat de Muur zowel zowel op de lijst van Zeven Middeleeuwse Wereldwonderen als op die van de Zeven Moderne Wereldwonderen. Met de virtual tour van Air Pano kan je de Muur op verschillende plaatsen bekijken. Je kan daarbij kiezen tussen het zicht vanaf de Muur zelf of vanuit de lucht. De wonderen van IndiaDompel je onder in de kleurrijke drukte in India in de 360 graden video Incredible India, gemaakt door Google Arts & Culture. Ook kan je iconische bezienswaardigheden zoals de Taj Mahal, de verloren stad Hampi, de Gouden Tempel in Amritsar, het Rode Fort in New Delhi en nog zo'n twintigtal andere attracties van heel dichtbij en in detail bekijken. Bij iedere video krijg je uitgebreide achtergrondinformatie. LondenOok Londen en de belangrijkste bezienswaardigheden in de Britse hoofdstad kan je vanuit je stoel bekijken. Op 360 Visit London kan je kiezen wat je naartoe wil: Westminster Abbey, Big Ben, London Zoo, Buckingham Palace.... Je kan inzoomen, uitzoomen, draaien en extra informatie lezen. Victoria watervallen in Zambia en ZimbabweDe 'Parel van Afrika' zoals deze machtige waterval wel wordt genoemd, maakt zelfs indruk wanneer je er een virtuele reis door- en overheen maakt. Met ruim 1700 meter zijn ze de breedste watervallen in Afrika. Koninkrijk BhutanHet kleine Himalayastaatje Bhutan staat op de lijst van landen die je volgens Lonely Planet dit jaar zou moeten bezoeken en staat bekend als het gelukkigste land ter wereld. Bhutan wil zijn schoonheid en authenticiteit bewaren en heeft het toerisme daarom enorm duur gemaakt. Je betaalt er zo'n 200 euro per dag. Maar niet getreurd, tijdens deze virtuele reis kan je, ook al ben je er niet fysiek aanwezig, het tegen de rostwanden aangebouwde klooster Tijgersnest bezoeken, het op een schitterende plaats gelegen Punakha Dzong klooster van nabij bewonderen en je begeven tussen de vriendelijke monniken. Groenland, land van de ijsbergenGroenland is een bestemming die je wellicht sowieso niet zo snel zou bezoeken. Zweef boven de felblauwe zee met ijsschotsen en -bergen en geniet van het bijzondere licht. In deze virtual tour maak je een vlucht in een helikopter boven het unieke landschap. De Incastad Machu PicchuIn Machu Picchu en op de Inca Trail is het normaal zo druk dat Peru strenge regels heeft ingevoerd voor het bezoeken van de Incastad. Op Google Arts & Culture Wonders of Machu Picchu kan je zowel de Incatrail als Machu Picchu zelf bekijken. Ook kan je het museum met de grootste collectie met in Machu Picchu gevonden artefacten bekijken en lees je een pak aan informatie over de stad. Wanneer je er in de toekomst ooit echt naartoe reist, ben je alvast goed voorbereid.Wadi Rum in JordaniëWadi Rum is één van mooiste woestijngebieden ter wereld en de plaats waar Lawrence of Arabia tijdens de Eerste Wereldoorlog deelnam aan de Arabische Opstand. Deze Lawrence of Arabia schreef over Wadi Rum: 'Bevangen door ontzag hulde onze minuscule karavaan zich in een doodse stilte, beschaamd om eigen nietigheid tegenover zoiets overweldigends... Alleen in kinderdromen zijn landschappen zo stil en weids.' Beleef het tijdens de virtuele tour The Valley of the Moon. Acropolis en Parthenon in AtheneHet Parthenon, gebouwd in de vijfde eeuw voor Christus, behoort tot de bekendste bouwwerken in de wereld. De ter ere van de godin Athena gebouwde tempel staat op de 150 meter hoge tafelberg die boven de stad Athene uitsteekt. De Acropolis Virtual Tour biedt je de kans het Parthenon, de Tempel van Nikè, het Erechtheion en andere bouwwerken van dichtbij en zonder gehinderd te worden door andere toeristen te bekijken. New York CityNatuurlijk is het heel anders om zelf aanwezig te zijn in 'The City that never sleeps' dan er vanachter je computer naar te kijken. Maar de virtual tour Experience New York geeft toch een goede indruk van deze bijzondere stad. Maak een helikopervlucht boven de stad, bekijk het Vrijheidsbeeld, bezoek Ellis Island, wandel over de Brooklyn Bridge.... LofotenDeze eilandengroep in het noorden van Noorwegen is zo mooi dat het bijna onwerkelijk lijkt. In de lente is het bijna 24 uur per dag licht en dan zijn de eilanden op hun mooist. Het zachte licht dat dan over de grillige bergen die boven het heldere water uitsteken glijdt, is magisch. Het weer op de Lofoten is wel enorm onvoorspelbaar en dat is dan weer het voordeel van een virtuele reis: je bekijkt de eilanden wanneer de weersomstandigheden ideaal zijn. Vulkanen en beren in Kamchatka, RuslandWeinigen van ons zullen ooit een vulkaanuitbarsting live meemaken en dat is maar goed ook want het kan behoorlijk gevaarlijk zijn. De Plosky Tolbachik vulkaan in Kamchatka barstte in 2012 uit en dat kan je van dichtbij bekijken op deze virtuele tour. Een andere virtuele reis laat je kennismaken met de beren die in deze wildernis leven. DubaiDubai is een merkwaardige mix van de modernste en hoogste wolkenkrabbers, zee, kunstmatige eilandjes en woestijn. Dat alles zie je het beste vanuit de lucht. Omdat deze virtuele reis is gefilmd vanuit een helikopter kan je boven deze moderne woestijnstad vliegen. SaharaDe Sahara is de bekendste en grootste woestijn ter wereld. De totale oppervlakte is ongeveer net zo groot als de Verenigde Staten. Een deel van deze enorme zandvlakte - een stuk in het noorden van Algerije - kan je bekijken op de virtual tour Sahara Desert. Dankzij de timelapse omnames zie je woestijn overdag onder wisselende wolkenluchten, tijdens de avond bij de ondergaande zon en 's nachts onder een schitterende sterrenhemel.Nog niet genoeg virtueel gereisd of zat je favoriete bestemming hier niet bij? Dan kan je op Air Pano en Google Arts & Culture terecht voor nog veel meer reisplezier.