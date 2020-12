Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: praat met je partner om te kijken of jullie nog steeds op dezelfde golflengte zitten. Deze gespreksgids helpt je op weg.

Een romantische valentijnsavond per jaar is niet genoeg om je relatie levend en wel te houden, stelt Amerikaans relatie-expert John Gottman. Je hebt er minstens acht nodig om te ontdekken of jij en je partner over de cruciale dingen des levens op dezelfde golflengte zitten. Want de sleutel tot een goede lange relatie is nieuwsgierig blijven naar elkaar, stelt de relatie-expert. En ook al heb je in de lockdown ongetwijfeld meer tijd met je partner doorgebracht dan anders, toch loont het de moeite om eens stil te staan bij een paar belangrijke zaken.

'Zo'n 75% van de conflicten binnen een koppel zijn niet oplosbaar', weet Gottman. 'In een goede relatie leer je daarmee leven. Maar dan is duidelijkheid cruciaal. We vinden vaak dat onze partner moet weten wat er in ons hoofd omgaat, maar in werkelijkheid hebben ze vaak geen enkel idee. Elkaar leren kennen is een levenslange opdracht.'

Uit zijn onderzoek blijkt dat er acht onderwerpen zijn waar je als koppel - al dan niet op date-night - best regelmatig over doorboomt:

Wat betekent vertrouwen en toewijding voor jullie als koppel?

Hoe jullie met conflicten omgaan en waarom dat zo is

Hoe beleven jullie seksualiteit? Wie vindt wat leuk?

Wat betekenen geld en werk voor elk van jullie?

Is er een kinderwens? En zo ja, hoe zie je die graag ingevuld?

Hoe maken jullie graag plezier?

Spiritualiteit en groei: hoe staan jullie in het leven?

Waar dromen jullie van? Zowel gezamelijk als individueel

Waarom net die onderwerpen belangrijk zijn lees je hier. Welke vragen je eventueel kan stellen voor een diepgaand gesprek lees je dan weer hier. Nog meer weten? Dan is er ook nog het boek van John Gottman: Eight Dates. Essential Conversations for a lifetime of love.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

