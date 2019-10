Het lifestyleblad Charlie Magazine doet de bookzines toe. Ook de toekomst van de website is voorlopig onzeker.

Het tiende printnummer van Charlie Magazine wordt meteen het laatste. Die boodschap verspreidt hoofdredacteur Jozefien Daelemans via een verklaring op de website. Online gaat het magazine voorlopig wel verder, en de redacteurs zullen ook nog regelmatig te zien zijn op bijvoorbeeld Charlie Talks of op het Festival van de Gelijkheid. Wat na nieuwjaar zal gebeuren, is momenteel nog onduidelijk. 'Hoe graag we dit ook allemaal willen blijven doen, het moet haalbaar blijven voor ons team', klinkt het. 'Een onafhankelijk medium uitbouwen zonder structurele steun van een grote partner of de overheid, lijkt vandaag in Vlaanderen bijna onmogelijk.' Daarom nemen Daelemans en co in januari een maand tijd om te bekijken of en hoe ze verder zullen gaan.

Trouwe fanbase

Begin 2019 haalde Charlie Magazine via een succesvolle crowdfunding nog 100.000 euro op, waarmee de werking nog het hele jaar verzekerd was. Nu het einde van dat jaar in zicht is, komt de redactie met structurele maatregelen. Een daarvan is nu dus het verdwijnen van de printversie van Charlie Magazine.

Het laatste papieren nummer valt bij abonnees in de bus in de week van 18 november. Wie het bijzondere nummer met thema '100 % jezelf' nog wil bemachtigen, kan dan ook terecht in de onafhankelijke boekhandel of webshop.