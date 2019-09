TED-talks worden steeds vaker door vrouwen gegeven, blijkt uit een Duits onderzoek van alle presentaties sinds 2006. Etnische minderheden blijven evenwel ondervertegenwoordigd.

Sinds 2006 zijn de TED-talks en conferenties een belangrijk middel om de laatste ontwikkelingen in de wetenschap, cultuur en maatschappij te communiceren. De presentaties worden online door miljoenen mensen bekeken. Maar het concept kreeg al snel ook kritiek omdat de meeste presentaties aanvankelijk door blanke mannen werden gegeven.

Dat is sterk veranderd, blijkt nu uit Duits onderzoek. Wetenschappers van de Universiteit van Bamberg gebruikten gezichtsherkenning om de 2.333 online beschikbare TED-talks tussen 2006 en 2017 te analyseren die via het officiële YouTube-kanaal worden aangeboden. De wetenschappers analyseerden ook de transcripties van de presentaties en de 1,2 miljoen commentaren die onder de YouTube-uitzendingen werden achtergelaten.

Daaruit blijkt dat het aandeel van vrouwen in de TED-talks gestaag groeide sinds 2006. Waar in 2006 nog maar een derde van de presentaties door vrouwen werd gegeven, was dat in 2017 al meer dan de helft.

Etnische minderheden

Volgens de wetenschappers is dat het resultaat van inspanningen door de TED-organisatie om te presentaties de diversifiëren. Maar wat betreft de vertegenwoordiging van etnische minderheden is er nog werk aan de winkel, zeggen ze.

Het aandeel van niet-blanke etnische groepen bleef immers grotendeels hetzelfde: amper 1 op 5. Blanke mannen maakten over de hele periode 2006-2017 nog altijd meer dan de helft (56 procent) van de sprekers uit.

'Onze resultaten zijn reden tot zorg, met name wat de vertegenwoordiging voor bepaalde etnische groepen betreft', zegt hoofdauteur Carsten Schwemmer van de Universiteit van Bamberg. 'Het toont het belang aan van diversiteit onder de sprekers om de heersende stereotypen over wetenschappers en sociale innovators te bestrijden.'

Commentaren

Ook inhoudelijk is er nog relatief weinig aandacht voor thema's rond ongelijkheid, zoals racisme of geweld tegen vrouwen. Amper 3 procent van alle presentaties gaat over dergelijke thema's, hoewel dat aandeel licht groeide over de onderzochte periode. Opvallend: die presentaties kunnen reken op meer negatieve commentaren.

De wetenschappers stelden ook vast dat niet-blanke sprekers meer positieve online commentaren krijgen dan hun blanke collega's, maar dat vrouwelijke sprekers meer negatieve commentaren krijgen dan mannen.