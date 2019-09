Met het creatief onderzoek Taboob daagden fotografe Noortje Palmers en creatieveling Jasper Declercq enkele maanden geleden het taboe rond borsten op sociale media uit. Daar komt nu ook een offline vervolg op.

Wanneer het algoritme van Instagram een vrouwentepel detecteert, reageert dat doorgaans onverbiddelijk: een dergelijk beeld wordt verwijderd, en eventueel wordt de account van wie een het durfde posten ook tijdelijk in de hoek gezet. Maar wat is taboe en wat niet? Een borst waaraan een kind drinkt of die prijkt op een kunstwerk kan immers wel. Hoe definieert het Instagram-algoritme een aanstootgevende borst? Dat was het uitgangspunt van het fotografisch onderzoek van Palmers en Declercq.

Om antwoorden te vinden op die vragen, nam het duo samen met stylistes Farah el Bastani en Harriet Wouters tientallen borsten onder handen. Ze gebruikten vermommingen als verf, haar, snoepjes of charcuterie om borsten minder herkenbaar te maken voor het oog van een computer. Maar liefst 75 foto's deelden ze op hun Instagram-pagina. Op enkele dagen tijd kregen ze tienduizenden volgers en werd het account tijdelijk offline gehaald door Instagram.

Think Pink

Vandaag kan je Taboob opnieuw volgen, maar je zal niet meer alle 75 beelden terugvinden. Dertien borsten werden namelijk door het algoritme beoordeeld als te aanstootgevend. Welke dat waren, kan je nu binnenkort ontdekken in de Ingrid Deuss Gallery in Borgerhout, waar Taboob zijn eigen expositie krijgt.

Behalve dat het project bijdraagt aan een wat minder gespannen houding rond vrouwenlichamen, hangt er nog een mooi staartje aan. Alle foto's worden immers in beperkte oplage verkocht ten voordele van Think Pink, de organisatie die strijdt tegen borstkanker. Afdrukken kopen kan in de Ingrid Deuss Gallery, maar ook op de Taboobshop.