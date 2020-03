Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In Brussel kan je gaan staken, maar ook elders valt er heel wat te beleven. Een overzicht.

Vrouwenstaking 2020 in verschillende steden

Net zoals in de rest van de wereld worden ook bij ons vrouwen nog steeds niet gelijk behandeld. Zij zijn het slachtoffer van geweld, seksisme en discriminatie, zijn ondervertegenwoordigd in de politiek en moeten nog altijd meer werken voor minder loon. Reden genoeg om je stem te laten horen. Op 8 en 9 maart organiseert Collecti.e.f 8 maars een vrouwenstaking om de ongelijkheid op het werk, in huis, op school en in de economie aan te kaarten. Concreet kan je op zondag tussen 10 en 14 uur gaan betogen in Brussel. De optocht vertrekt vanop het Albertinaplein in Brussel en trekt richting het Europakruispunt. Ook in Gent, Leuven, Antwerpen, Doornik en Luik worden er acties georganiseerd.

Meer info via de website van Collecti.e.f 8 maars

Documentaire X in Antwerpen

In Antwerpen kan je in de Roma gaan kijken naar Documentaire X, een video-essay over wat het betekent om vrouw te zijn en je vrouw te voelen in ons land. De vier vrouwen achter het project stellen prangende vragen over wat het betekent om vrouw te zijn in ons land. Van body image tot zelfontplooiing: geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Na de vertoning staat er nog een nagesprek op het programma met onder meer journalist en mensenrechtenactivist Sabrine Ingabire, auteur Sabine Peeters en influencer Sarah Dimani. Wie de avond feestelijk wil afsluiten kan dat doen op de tonen van DJ Nachtvreugd, die enkel vrouwelijke artiesten draait.

8 maart in De Roma in Antwerpen

Intersections by Psst Mlle in Brussel

Tien vrouwelijke programmatoren, zes locaties en enkel vrouwelijke artiesten: dat is het idee achter Intersections, een Brussels festival georganiseerd door het feministisch platform Psst Mlle. Het festival gaat door op 7 en 8 maart in de AB, de Beursschouwburg, C12, FFormatt, LaVallée en VK. Je kan er niet alleen genieten van een streepje muziek, maar ook van videovertoningen over racisme en diversiteit op straat.

De volledige line-up is terug te vinden via het Facebookevent.

WowMen! 2020 in Brussel

Heeft huid een ras? Valt mannelijkheid te herdefiniëren? Hoe wordt taal inclusief? Dat soort vragen staan centraal tijdens WowMen! 2020, een reeks events georganiseerd door het Kaaitheater in Brussel. Verwacht je aan lezingen, films, workshops en debatten die je helpen om met een kritische blik te kijken naar gender in de kunst en in onze samenleving. Wie na al die inspanning nood heeft aan ontspanning kan op zaterdag het beste van zichzelf geven op de beats van Gurl tijdens de Closing Party.

Tot en met 8 maart in Brussel, meer info en prijzen via de website van het Kaaitheater.

Syreeta Hector onderzoekt de verhouding tot ras en klassieke ballet. © Jeremy Mimnagh

The dead Ladies Show in Leuven

Doen de namen Fritzi Harmsen van Beek en Alexine Tinne geen belletje rinkelen? Geen nood, tijdens The Dead Ladies Show in Leuven maak je kennis met deze getalenteerde overleden vrouwen die onze geschiedenis gekleurd hebben. Het zijn stuk voor stuk vrouwen die erin slaagden om te ontsnappen aan de conventies van hun tijd en hun eigen dromen durfden najagen, maar wiens mannelijke collega's met de pluimen gingen lopen. Tijdens The Dead Ladies show krijgen zij het podium dat ze verdienen.

7 maart in Leuven, info en tickets via 30cc.

Dancing on the ceiling in Leuven

Vrouwen willen zich niet laten tegenhouden door het glazen plafond. Ze willen erop dansen en het gebruiken als podium om hun talenten te illustreren. Dat is het uitgangspunt van Dancing on the ceiling, een festival georganiseerd door Cinema ZED, de stad en de KU Leuven. Het festival start met een ontbijt, gevolgd door een reeks debatten, kortfilms en stand up comedy.

Meer info via deze link

Internationale Vrouwendag in Gent

In de Sphinx Cinema in Gent worden straffe vrouwelijke filmmakers een hele dag in de kijker gezet. Op het programma staan onder meer de documentaire 'Woman', de feministische fabel Sibel en de roadmovie 'Queen & Slim', drie avant-premières gemaakt voor en door straffe vrouwen die je aanzetten om na te denken. Leuk extraatje: vrouwelijke filmliefhebbers mogen binnen aan een zacht prijsje.

8 maart in Sphinx Cinema in Gent

