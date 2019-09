Het Indonesische parlement gaat dan toch niet stemmen over een omstreden wet die seks buiten het huwelijk strafbaar zou maken.

Het wetsvoorstel bevat een hele reeks nieuwe maatregelen, maar vooral het hoofdstuk over 'moraliteit' trok alle aandacht. Daarin staat dat seks buiten het huwelijk voortaan illegaal is, met celstraffen van zes maanden tot een jaar.

Indonesië heeft de grootste moslimbevolking ter wereld. Het land stond er jarenlang om bekend heel open en tolerant te zijn, maar dat is aan het veranderen.

Vooral de LGBT-gemeenschap reageerde furieus op de nieuwe wet. Homo's kunnen in Indonesië niet trouwen, dus het wetsvoorstel zou seks tussen mensen van hetzelfde geslacht de facto verbieden.

Praktijk

'Maar het gaat niet over ons', zegt Dede Oetomo, een activist die al jarenlang opkomt voor homorechten in Indonesië. 'Alle mensenrechtenorganisaties moeten hier samenspannen, want dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren'.

Blijft de vraag hoe je alle overtreders kan betrappen en bestraffen. Je zou wellicht miljoenen mensen moeten opsluiten, dat lijkt onbegonnen werk. 'Indonesië heeft veel wetten, maar er zijn er maar enkele die effectief uitgevoerd worden', reageerde Tim Lindsey laconiek bij de eerste berichten over de moraliteitsartikels. Hij staat aan het hoofd van het centrum voor Indonesische wetgeving van de Universiteit in Melbourne, Australië.

De wet kan wel handig van pas komen om tegenstanders van het regime in de gevangenis te krijgen.

Westerse lobby

President Joko Widodo leek aanvankelijk achter het wetsvoorstel te staan en had het vorig week ter goedkeuring doorgestuurd naar het parlement. Maar Westerse lobbygroepen hebben op hem ingepraat. Ze wezen onder meer op de gevolgen voor de economie. Buitenlanders vallen namelijk ook onder deze nieuwe wet en de impact op het toerisme zou enorm zijn. Met name Bali staat bekend als feesteiland waar strandgangers niet vroeg onder de wol kruipen. Of toch niet alleen. Sommige landen, zoals Australië, zouden hun reisadvies voor Indonesië aanpassen om te voorkomen dat koppels er tijdens een romantische reis achter de tralies belanden.

Parlementsleden durven geen LGBT-activisten te ontvangen omdat dat gevaarlijk zou zijn voor hun politieke carrière. Dat zegt toch alles?

Eergisteren, een dag voor het parlement zijn zeg zou doen, zijn duizenden studenten op straat gekomen om tegen de wet te protesteren. Ze vinden dat de tekst homo's discrimineert, maar ook religieuze minderheden en vrouwen benadeelt. Zo voorziet ze ook in een striktere reglementering van abortus en het gebruik van voorbehoedsmiddelen.

President tussen hamer en aambeeld

Daarom vroeg Widodo aan het parlement om de stemming uit te stellen. Hij gaat zijn tweede (en laatste) ambtstermijn in als president en had beloofd om meer aandacht te hebben voor mensenrechten. Maar hij staat ook onder druk van invloedrijke moslimgroepen. Die vinden dat de nieuwe strafwet 'het karakter en de persoonlijkheid van het Indonesische volk weerspiegelen'.

De islamisten zeggen nu dat het Westen de wetten niet moet dicteren. En ze zullen de strijd niet opgeven.'Het conservatisme is tot in de bovenste lagen van de politiek doorgedrongen', zegt Dede Oetomo. 'Parlementsleden durven geen LGBT-activisten te ontvangen omdat dat gevaarlijk zou zijn voor hun politieke carrière. Dat zegt toch alles?'