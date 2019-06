In beeld: het roze universum van fotograaf Lars Moereels

Zijn beelden van de koninklijke Serres in Laken doen dromen. De vertrouwde, veelvuldig gefotografeerde tuinen en gebouwen lijken wel van een andere planeet te komen. 'Ik heb mijn camera laten ombouwen om infraroodlicht op te vangen. Met het blote oog is dat licht niet te zien', legt de 28-jarige fotograaf uit. Het resultaat is spectaculair, maar bevreemdend. 'Dit is letterlijk een ander daglicht.'

Dat hij de Koninklijke serres van Laken uitkoos als locatie is uiteraard geen toeval. 'De tuinen zijn zo clean dat er zelfs amper insecten te vinden zijn. Dat is absurd, aangezien het gaat om een ruimte in de natuur. Met mijn foto's til ik die absurditeit nog naar een hoger niveau: ik voeg er een extra laagje aan toe. Ik krijg heel vaak de vraag of deze plek wel echt bestaat. Je zou mijn foto's kunnen omschrijven als een vorm van escapisme', aldus Moereels.

Hoe zacht en rustig de beelden ook ogen, de ontstaansgeschiedenis van de infraroodfotografie is een pak minder rooskleurig. 'Dit type film werd ontwikkeld tijdens de oorlog in Vietnam. Het was een manier om met luchtfotografie gecamoufleerde vietcong-strijders in hun kampen te kunnen spotten', legt Moereels uit.

Bekijk hieronder de foto's die Lars Moereels maakte in de Koninklijke serres van Laken. Meer werk is te zien via zijn persoonlijke Instagram-account.







De koninklijke serres van Laken © Lars Moereels .







