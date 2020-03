Net te jong voor een eigen smartphone en sociale media accounts, maar oud genoeg om hun schoolvrienden na een paar dagen al hevig te missen. Hoe help je je tween om zich niet geïsoleerd te voelen tijdens deze lockdown?

Spoiler alert: niet met een voorstel om elkaar brieven te schrijven.

Mijn dochter viert volgende maand haar tiende verjaardag. Ze heeft geen eigen smartphone en is niet actief op social media. Tiktok vormt een uitzondering, ook al heeft ze de wettelijke leeftijd nog niet om de app te mogen gebruiken. Ze volgt er schoolvrienden, neven en nichten en een paar scoutskameraden. Maar de interactie is beperkt: meer dan een hartje, een comment of een duet valt via de app niet te verwachten. Als enig kind voorspel ik een groot gemis van haar dagelijkse momentjes, grappen en wistjedatjes die ze normaal gezien op de speelplaats deelt.

Wie zelf over een smartphone beschikt met een eigen telefoonnummer kan gratis Facetimen of een Whatsapp Video Call opzetten met contacten die ook een telefoonnummer hebben. Wie een eigen Facebookaccount heeft, kan via Messenger een Group Videochat opstarten met andere Facebookvrienden. Maar wat zijn de alternatieven voor wie nog geen smartphone heeft?

De kandidaten

JusTalk Kids is een app die online regelmatig opduikt als populaire Group Videochat app voor kinderen. Amerikaanse websites prijzen het omdat het veilig is voor ongewenste buitenstaanders, makkelijk te controleren door ouders, eenvoudig en grappig in gebruik voor de kinderen en bovenal gratis. Maar bij het lezen van de kleine lettertjes word je als ouder gevraagd om een abonnement te nemen als je de leuke features wil gebruiken. En daar vallen de stickers en videocalls nu net onder. Een terugkerend maandabonnement kost je 3,99 $, een eenmalig maandgebruik 4,99 $. Gratis uittesten kan, maar slechts gedurende drie dagen. Beschikbaar op iOS en Android en bruikbaar op smartphone en tablet.

Houseparty maakt het mogelijk om, net zoals wanneer je een feestje thuis zou organiseren, vrienden uit te nodigen voor een live videochat. Goed voor volwassenen - voor wie het ook werd gemaakt - maar niet voor kinderen. De app laat namelijk (in het oneindige) vrienden van vrienden toe om contact te maken met de Houseparty gastheer of -vrouw en onverwacht deel te nemen aan het virtueel feestje. Je kan met andere woorden niet ten volle controleren met wie je zoon of dochter in contact komt en dat maakt het onveilig.

© Jens Johnsson - Unsplash

Google Hangouts is vandaag populair bij telewerkende ouders die een virtuele vergadering willen opzetten. Met de app kun je chatten en videocalls organiseren met maximum tien personen als je het gratis wil houden. Het is bedoeld voor volwassenen, maar je kan voor kinderen jonger dan dertien jaar een Family-account aanmaken waardoor je er meteen ook ouderlijke controle over krijgt. En dat is noodzakelijk: via een Google+ account kun je als gebruiker makkelijk je netwerk vergroten via communities waar je met één klik lid van wordt. Als ouder is het daarom noodzakelijk om de privacy instellingen van het kind-account aan te passen. Zo krijgen onbekenden geen kans om hen een uitnodiging te sturen. Schoolvrienden kunnen, na het inwisselen van accountgegevens via de ouders, manueel worden toegevoegd aan de contactenlijst van je kind. Zo hou je het ook voor de hele groep veilig. Gratis te downloaden op iOS en Android en bruikbaar op tablet en smartphone.

Skype werd al lang voor Whatsapp en Facetime gepromoot als gezinsvriendelijke videochat platform, het is dan ook veruit de oudste manier. Heb je zelf een Microsoft of Gmail-adres, dan kan je eenvoudig een kind-account aanmaken onder jouw toezicht. Ook hier is het van belang om de werkelijke leeftijd van je kind in te vullen om ouderlijke controle te behouden. Jonge gebruikers kunnen - na het aanmaken van een account op Skype - gratis videocalls opzetten tot vijftig personen. Daarvoor moet je ook eerst e-mailadressen, loginnamen of gepersonaliseerde QR-codes uitwisselen met andere ouders. Chatten kan ook met de nodige emoji's, gifs en stickers.

Skype is eveneens gratis te downloaden op iOS en Android en bruikbaar op desktop, tablet en smartphone.

Het verdict

Ik koos voor Skype voor mijn gezin, gezien ik het platform zelf regelmatig gebruik voor interviews. Het medium werd intussen getest met en goedgekeurd door klasgenootjes en hun ouders. Al gaat het gesprek - na wat geklungel - in het begin vooral over elkaar zien of niet en onstabiele wifi.

Hou bij gebruik misschien een paar regels in het achterhoofd:

Gun je kinderen hun privacy maar laat ze niet helemaal aan hun lot over wanneer ze chatten. Net zoals een juf of meester toezicht houdt op de speelplaats, hou je best ook een oog of oor in het zeil.

Pols achteraf waarover ze het allemaal hebben gehad, zo blijf je op de hoogte van wat in hun leefwereld speelt. Zijn ze onwennig? Geef hen dan wat tips om een gesprek aan te knopen: wat hebben ze vandaag gedaan, hoe vlotten de schooltaken, wat keken ze op tv, is er een nieuwe #challenge?

Spreek een vast tijdstip af met deelnemende ouders en kinderen. Zo vermijd je een dag vol gechat en videocalls of FOMO als ze geen toegang hebben tot een scherm. Stel hen een dagelijkse chatsessie voor als een nieuwe speeltijd, net zoals op school.

© Zach Lucero - Unsplash

