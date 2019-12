'Het is indrukwekkend hoe Greta iedereen, van journalisten tot wereldleiders, van repliek dient', schrijft Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens. 'Dat roept naast sympathie ook veel weerstand op.'

Het is wellicht nog nooit gebeurd, maar we kenden onze Mens van het Jaar eigenlijk al in januari. Het kleine, aandoenlijke meisje met de vlechtjes dat met haar kartonnen bord aan het Zweedse parlement postvatte om aandacht te vragen voor de klimaatverandering had meteen iets overtuigends. Binnen de kortste keren liep ze internationaal in de kijker en inspireerde ze jongeren overal ter wereld om haar voorbeeld te volgen. Belgische jongeren, met Anuna De Wever en Kyra Gantois, voorop. Het Greta-effect valt niet te ontkennen. Het is indrukwekkend hoe ze iedereen, van journalisten tot wereldleiders, van repliek dient. Dat roept naast sympathie ook veel weerstand op....