Minder stress, meer slaap, betere sportprestaties en niet langer spierpijn: de beloftes van het marketingteam van achter massagepistool van Theragun zijn niet min. Kloppen hun claims? Knack Weekend testte het assertieve massageapparaat een maand uit in de naam van de journalistiek.

Wat is het?

Een 'massage gun' of massagepistool in het Nederlands is een toestel dat door 'schoten' of klappen de bewegingen van een professionele deep tissue massage imiteert. Door de trillingen, tussen de 1750 en de 2400 hertz, activeer je de bloedtoevoer richting de spieren, die daardoor sneller herstellen na een work-out of gemakkelijker opgewarmen voordat je begint te sporten. Het zou helpen tegen spierpijn, blessures voorkomen en pijn, stress verlichten en een diepe slaap bevorderen.

Het toestel is een uitvinding van de Amerikaanse chiropractor Jason Werseland, die een oplossing zocht om na een verkeersongeluk zijn rugblessure te behandelen. In de V.S. is het massagepistool - met dank aan sociale media - intussen uitgegroeid tot een echte hype. Het bedrijf, Therabody, wist onder meer voetballer Cristiano Ronaldo en tennisster Maria Sharapova voor z'n kar te spannen om de producten te promoten. Ook bij ons stijgt de belangstelling voor dit soort apparaten.

Hoe werkt het?

Het bedienen van dit apparaat gaat vrij intuïtief. Je laadt het toestel op, neemt het vast en zet het aan. De frequentie van de trillingen verhoog of verlaag je gemakkelijk met de aan- en uitknop. Afhankelijk van de plek die je wil masseren neem je het toestel vast in een andere hoek: de driehoekige greep is komt daarbij erg van pas. Net zoals bij alle nieuwe dingen geldt de gouden regel: 'begin rustig'. Het is wennen aan de trillingen en het effect ervan op de verschillende spiergroepen. Sommige spieren zijn bij mij na het sporten bijvoorbeeld zo gespannen dat ik geen rechtstreekse massage van het toestel verdraag in het begin. Na verloop van tijd wen je aan de trillingen en pluk je er ook meer de vruchten van.

Wat zegt de expert erover?

Kinesist en basketballer Rens van Ravensteijn: 'Zo'n massagetoestel is zeker niet nutteloos. Het zorgt voor een betere doorbloeding van je spieren, wat het herstel ervan bevordert. Het helpt je zenuwstelsel om te ontspannen, waardoor je dus ook minder stress hebt en effectief beter slaapt. Het toestel neemt ook globale spanning in de spieren weg. Dat kan resulteren in betere sportprestaties. Als je het voor de training gebruikt worden je spieren lossen, wat de kans op blessures verkleint.'

'Verwacht er echter geen wonderen van: de massage blijft oppervlakkig. Zit je echt met een beginnende blessure, littekenweefsel of een ander probleem, dan heb je toch eerder een kinesist dan dit massage-apparaat nodig. Let er bij het gebruik van dit massagepistool ook zeker op dat je niet te fanatiek probeert om doorheen je pijn te duwen: in zo'n geval verhoog in plaats van verlaag je je blessurerisico. Je spieren moeten zich te allen tijden kunnen ontspannen.'

Wat vonden we zelf?

Geprikkeld door de vele filmpjes op sociale media begin ik erg nieuwsgierig aan deze test. Op dag één zijn mijn spieren echter enorm stram van de training de dag ervoor: de massage met het toestel is allesbehalve een pretje. Ik heb een donsdeken tussen het toestel en mijn been nodig om de trillingen wat te verzachten, maar ik voel wel dat mijn spieren losser zijn nadien.

In de weken die volgen masseer ik twee keer per dag mijn benen - die door de loop- en krachttraining veel afzien -, mijn onderrug en borstspieren. De effecten van die massage zijn te vergelijken met die van een faomroll-sessie: de spierpanning neemt af en je vat met meer gemak je training aan. Dit toestel is echter zo fijn en makkelijk te bedienen dat ik er met plezier naar grijp, terwijl mijn foamroll al maanden in de hoek van de kamer ligt te bestoffen. De kleine kop van dit massagepistool is ook handiger dan zo'n logge foamroller: je kan gemakkelijker op een spanning in een kleine spier inwerken.

Zelf gebruik ik de Theragun hoofdzakelijk voor mijn sportsessies en voor het slapengaan. Zeker dat laatste is voor mij erg heilzaam. Het apparaat helpt me om de zorgen uit mijn lichaam te schudden en bovendien doet het deugd om na een dag computerwerk met zo'n fysiek ritueel de dag te besluiten. Dat is ook de reden waarom ik de bijbehorende app grotendeels links laat liggen. Ik wil tijdens zo'n massage niet bezig zijn met mijn telefoon. Het leek mij een absurde claim, maar ik slaap er effectief beter door. Of dat nu komt door dit ritueel of door de magische werking van dit toestel: feit is dat ik al na een maand helemaal verknocht ben aan het toestel.

Wij hebben de Theragun Elite Black van 399 euro getest.

